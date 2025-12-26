Graf dne - Stříbro (26.12.25)

- Rekordní růst stříbra: Ceny dosáhly 75 USD za unci a výnos od začátku roku se vyšplhal na 160 %, čímž stříbro překonalo zlato i téměř všechny ostatní třídy aktiv.
- Strukturální deficit: Přetrvává napětí na straně nabídky, protože těžba v dolech nestíhá držet krok s poptávkou z oblasti AI, EV a fotovoltaiky, přičemž otevření nových dolů vyžaduje 15-20 let.
- Uzavírání poměru: Poměr zlata ke stříbru se zúžil na 60 bodů; návrat k historickému průměru 53 by při současném ocenění zlata implikoval cenu stříbra 85 USD za unci.
Stříbro dál posouvá absolutní rekordy, když testuje hranici 75 USD za unci a potvrzuje svou dominanci nejen v rámci komoditního trhu letos, ale napříč globálními třídami aktiv. Výnos od začátku roku 2025 se nyní blíží 160 %. V seanci charakterizované slabou sváteční likviditou kov přidává téměř 4 %, i když platina a palladium vykazují ještě agresivnější růst.
Přestože současná rally stále více nese spekulativní rysy, z fundamentálního hlediska zůstává ukotvená v prudce rostoucí poptávce a v sílícím uvědomění investorů, že fyzická nabídka je nedostatečná. Dokud zůstávala investiční poptávka utlumená a ETF v posledních letech ze stříbra převážně odprodávaly, strukturální deficit trhu, který přetrvává od roku 2020, byl zvládnutelný. Jak však nyní investoři ve snaze zajistit dodávky „berou“ dostupný kov, cena prošla prudkým zotavením.
Výhled pro rok 2026 naznačuje další rok deficitu, i když potenciálně užšího. Očekává se, že poptávka ze sektoru fotovoltaiky zůstane robustní, i když růst nemusí mít dynamiku jako v předchozích letech. Zatímco recyklace stříbra pravděpodobně zrychlí, těžba zůstává úzkým hrdlem, což zhoršují problémy s produkcí ve velkých měděných dolech. Vzhledem k tomu, že uvedení nového dolu do provozu obvykle vyžaduje 15 až 20 let a investici nejméně 500 milionů USD, nabídka se nemůže rychle přizpůsobit poptávce. Aktuálně může úlevu přinést pouze „destrukce poptávky“; při růstu cen stříbra na pozadí klesajících nákladů na solární panely je takový scénář stále pravděpodobnější. Přesto stříbro zůstává v rostoucích objemech nezbytné pro sektor elektrických vozidel i pro elektroniku spojenou s AI.
Zotavení dále podpořily obnovené přílivy do ETF, oslabující dolar a klesající úrokové sazby v Evropě i v USA. Klíčovou roli sehrály také geopolitické faktory. Zatímco zlato dosáhlo historických maxim jako bezpečný přístav, stříbro nejen kopírovalo vývoj svého „protějšku“, ale téměř zdvojnásobilo jeho procentní výnos.
V důsledku toho se poměr zlata ke stříbru stlačil směrem k 60 bodům poté, co se na začátku roku obchodoval nad 100. Při dlouhodobém průměru 53 bodů by současná cena zlata 4 500 USD implikovala ocenění stříbra téměř 85 USD za unci. Stříbro nyní zaznamenává pátou ziskovou seanci v řadě, přičemž růstový trend se v posledních třech dnech zrychlil poté, co ceny prorazily horní hranici rostoucího trendového kanálu.
