Graf dne - US500 (12.03.2025)

Před zveřejněním údajů o indexu spotřebitelských cen v USA za únor, které je naplánováno na dnešních 13:30, si indexy na Wall Street připisují mírné zisky. Investoři zřejmě doufají, že údaje poskytnou trhu úlevu a budou mírně nižší nebo v souladu s očekáváním. Podíváme-li se na nejnovější údaje o umístění obchodníků s opcemi na index S&P 500, vidíme, že prodejní tlak v této skupině od včerejška vzrostl. Mezitím gama (GEX), ačkoli je stále záporná, vzrostla, což by mohlo naznačovat, že se tlak na Wall Street směrem dolů začíná stabilizovat. Optimistická zpráva o indexu spotřebitelských cen by mohla posloužit jako spouštěč odrazu po nedávné sérii poklesů na americkém trhu.

13:30, USA, inflace CPI za únor: oček. 2,9 % r/r oproti předchozím 3 % (0,3 % m/m oproti předchozím 0,5 %).

Jádrový index spotřebitelských cen: 3,2 % r/r oproti předchozím 3,3 % (0,3 % m/m oproti předchozím 0,4 %).

Nicméně se zdá, že nálada na trhu v USA zůstane přinejmenším do zveřejnění CPI utlumená, protože investoři budou muset vyhodnotit riziko případného zklamání. Za zmínku stojí, že poslední údaje CPI a PPI za leden ukázaly zvýšení inflace, což údaje PCE nepotvrdily. Nedávné údaje však naznačují, že inflační očekávání v USA vzrostla, což by mohlo naznačovat, že únorový CPI by mohl překonat prognózy. Tento scénář se zdá být z pohledu současného sentimentu na akciových trzích a očekávání ohledně politiky Federálního rezervního systému nejvíce „rizikový“. Investoři stále očekávají snížení sazeb v květnu, zejména po posledních neuspokojivých údajích o spotřebě a smíšených údajích ISM ze sektoru výroby a služeb.

US500 (D1)

Futures kontrakt na index S&P 500 (US500) zaznamenává mírný odraz od nedávných minim a podařilo se mu zotavit se vzhledem k 23,6% Fibonacciho retracementu vzestupné vlny z roku 2022. První významná úroveň odporu se nachází kolem 5800 bodů, kde se nachází 200sekundový EMA200 (červená linie).

Zdroj: xStation5