Graf dne - US500 (14.05.2025)

Americké indexy již téměř plně vyrovnaly ztráty způsobené začátkem obchodní války iniciované Donaldem Trumpem. Dokonce i nedávný pokrok v obchodních jednáních - navzdory chybějícím finálním dohodám - stačil k tomu, aby zvedl náladu investorů a podpořil ceny akcií. Dalším katalyzátorem se včera stala historická dohoda mezi USA a Saúdskou Arábií zahrnující mnohamiliardové investice do odvětví umělé inteligence a nákupy technologií od společností Nvidia a AMD. Tato zpráva výrazně zlepšila náladu na trhu a přispěla k prudké rally v technologickém sektoru. Podívejme se, jak se v této souvislosti daří vybraným společnostem z indexu US500 a různým sektorům.

The strongest rebound is, unsurprisingly, among the so-called “Magnificent 7” — Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, and Tesla. Following a deep prior correction, these companies are now driving the entire US500 index higher.

Za zmínku stojí také to, že i ostatní společnosti z indexu US500 vykazují známky oživení. Index US500, vyjma výše zmíněné sedmičky, se obchoduje v blízkosti historických maxim (ATH), i když tempo růstu v této skupině je výrazně pomalejší - jak jasně ukazují grafy.

Z technického hlediska prorazil index US500 klíčové úrovně odporu a vrátil se do konsolidační zóny poblíž rekordních maxim. Klíčovými úrovněmi jsou nyní 5900 a 6000 bodů. Aby rally pokračovala i na fundamentální bázi, potřebuje trh další katalyzátory - například včerejší dohodu se Saúdskou Arábií. Trump naznačil potenciální podobné dohody s dalšími zeměmi, například se Spojenými arabskými emiráty, i když to zatím zůstává spekulativní.