Graf dne: US500 (19.05.2025)

Futures na index S&P 500 přerušují týdenní vítěznou sérii a na začátku obchodování klesají o téměř 1,2 %. Snížení úvěrového ratingu USA agenturou Moody's oživilo „výprodejovou“ náladu - akcie klesají, zatímco rostoucí výnosy státních dluhopisů zvýrazňují náklady na obsluhu amerického dluhu.

Od 22. dubna se americké indexy snažily dohnat dvouměsíční ztráty způsobené novými koly obchodních cel Donalda Trumpa. US500 uzavřel minulý týden na prahu psychologické hranice 6 000 bodů a oprášil překoupené teritorium (RSI > 70). Zdroj: xStation5

Dluh byl po dlouhá léta hlavním americkým vývozním artiklem a neutuchající víra ve výjimečnost a ekonomickou efektivitu USA umožňovala zemi shromažďovat rekordní množství kapitálu. Poté, co agentura Moody's - poslední ze tří velkých agentur (vedle S&P a Fitch) - snížila rating Spojených států, se tato situace možná mění. Argumentace Moody's odráží témata, na kterých Donald Trump vedl kampaň v roce 2024.

V centru pozornosti je neúprosně rostoucí federální dluh. Od roku 2012 do roku 2024 se poměr dluhu k HDP vyšplhal ze 70 % na 98 % a žádná ze stran nenabídla trvalá opatření k zastavení dluhové spirály. Náklady na obsluhu dluhu rovněž bobtnají, což se odráží ve vyšších výnosech státních dluhopisů. Agentura Moody's uvádí, že úroky z federálního dluhu spotřebují v roce 2024 18 % příjmů, zatímco v roce 2021 to bylo 9 %.

Ačkoli prezident Trump již od volební kampaně vyzýval ke snížení dluhu, kroky jeho administrativy - a prognózy agentury Moody's - nenaznačují rychlý pokrok. Rozpočtový schodek na rok 2025 je téměř o 210 miliard dolarů vyšší než v roce 2024 a plánované snížení daní nemusí být plně pokryto cly vzhledem ke snaze o deeskalaci obchodní války. Škrty v sociálních programech plánované na rok 2026 by snížily federální výdaje jen asi o 15 %, přičemž největší výdaje (např. Medicare a úrokové platby) by zůstaly z velké části nedotčeny. Navzdory Trumpově programu agentura Moody's předpovídá, že dluh USA dosáhne do roku 2035 134 % HDP.

Spojené státy opustily klub nejlépe hodnocených státních dlužníků. Všimněte si však, že většina ekonomik s ratingem AAA je sama předmětem přezkumu z hlediska možné změny statusu („u“ = under review). Zdroj: Bloomberg Finance L.P.