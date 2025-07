Graf dne - US500 (24.07.2025)

S&P 500 dosahuje nových rekordních hodnot v prostředí silných zisků a obchodního optimismu

Dne 23. července 2025 dosáhl index S&P 500 nového historického maxima a seanci uzavřel se ziskem 0,78 % na hodnotě 6 358,91 bodu. Futures kontrakty na tento index zaznamenaly ještě výraznější zisky, k čemuž přispěly solidní zisky společnosti Alphabet. Od počátku roku vzrostl index S&P 500 o více než 8 %, přičemž od svého dubnového minima zaznamenal pozoruhodný nárůst o více než 32 %. Kromě dobrých firemních výsledků je optimismus na trhu podpořen také očekáváním nových obchodních dohod mezi USA a jejich klíčovými obchodními partnery. Včera byla oznámena dohoda s Japonskem, která stanoví 15% clo na japonské výrobky. Podle spekulací by se podobná celní sazba mohla vztahovat i na zboží z Evropské unie.

K vzestupu indexu S&P 500 přispěly především významné společnosti, jako je Nvidia, která si připsala více než 2 % a upevnila svou tržní kapitalizaci nad hranicí 4 bilionů USD. Silný růst o 1,2 % zaznamenala také společnost Meta, zatímco Broadcom si polepšil o 1,8 %. Farmaceutický gigant Eli Lilly stoupl o téměř 3 %. Výrazné zisky zaznamenaly také společnosti Oracle, ExxonMobil a Home Depot.

Silné výsledky společnosti Alphabet podpořily růst indexu US500

Po uzavření trhu zveřejnila společnost Alphabet, mateřská společnost Googlu, své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí 2025, které výrazně překonaly očekávání analytiků:

Tržby: 96,4 miliardy USD (meziroční nárůst o 14 %, což překonalo prognózu 94 miliard USD).

96,4 miliardy USD (meziroční nárůst o 14 %, což překonalo prognózu 94 miliard USD). Zisk na akcii (EPS): 1,5 mld: 2,31 USD (oproti očekávání 2,18 USD)

2,31 USD (oproti očekávání 2,18 USD) Segment Google Cloud: Tržby meziročně vzrostly o 32 % na 13,6 miliardy USD.

Tržby meziročně vzrostly o 32 % na 13,6 miliardy USD. Segmenty vyhledávání a reklamy: Zřetelně překonaly očekávání trhu

Hvězdné výsledky společnosti Alphabet byly hlavním katalyzátorem růstu po skončení seance a celkově pozitivního sentimentu v celém technologickém sektoru. Společnost Alphabet rovněž oznámila výrazné zvýšení kapitálových výdajů na 85 miliard USD, jehož cílem je reagovat na rostoucí poptávku po cloudových službách, která je způsobena pokrokem v oblasti umělé inteligence. Přestože vysoké výdaje si zaslouží pozornost, silný růst příjmů z cloudových služeb toto strategické směřování společnosti ospravedlňuje.

Upoutá Intel pozornost investorů?

Dnes se pozornost investorů přesune na zveřejnění výsledků společnosti Intel za druhé čtvrtletí roku 2025. Předchozí výsledky společnosti naznačily mírné tržby a sníženou ziskovost, i když se známkami zlepšení v klíčových segmentech, jako jsou datová centra a slévárenské operace. Investoři budou zejména pečlivě zkoumat:

Momentum v segmentu datových center

Pokrok v oblasti slévárenství (výroba čipů pro jiné společnosti).

(výroba čipů pro jiné společnosti). ziskovost a výhled růstu v souvislosti s umělou inteligencí

US500 se definitivně vymanil z konsolidačního vzorce, který začal 4. července, ačkoli k výraznějšímu prolomení došlo 17. července. Za zmínku stojí, že předchozí konsolidace v červnu vedla k přibližně 4% růstu, což znamená posun o téměř 300 bodů. Pokud by se tento vzorec opakoval, cíl pro US500 by se pohyboval kolem 6600 bodů, což by zůstalo v souladu s vzestupným trendovým kanálem. Podporu lze nadále pozorovat na 25-periodovém jednoduchém klouzavém průměru (SMA).