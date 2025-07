Graf dne – USDIDX (03.07.2025)

Index amerického dolaru zažil těžkých šest měsíců. Na základě celkového výnosu klesl přibližně o 11,4 %, což představuje jeho nejhorší výkonnost v první polovině roku za několik desetiletí. Pozici dolaru oslabily nedávné makroekonomické údaje, jako například včerejší zpráva ADP a poslední negativní údaje o HDP. Postoj Federálního rezervního systému zůstává jestřábí, přestože existuje slabá naděje na snížení sazeb v červenci (aktuálně 25,3 %).

Dalším klíčovým testem bude dnešní zpráva o zaměstnanosti v USA (non-farm payrolls). Pokud se opět projeví zpomalení náboru, Fed bude mít větší prostor pro dřívější uvolnění měnové politiky. To by pravděpodobně dále oslabilo dolar. Nicméně, pokles nemusí být přímý. Technické indikátory ukazují na přeprodanost – obchodníci prodali tolik dolarů, že i mírně pozitivní překvapení v datech o zaměstnanosti by mohlo vyvolat rychlý odraz, jak se budou snažit dolary zpětně nakoupit.