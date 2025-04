Graf dne - USDJPY (25.04.2025)

Japonský jen v pátek vůči americkému dolaru oslabil, přičemž kurz USD/JPY vzrostl o 0,7 % v důsledku prudkého nárůstu údajů o inflaci v Tokiu a pokračujícího obchodního napětí se Spojenými státy.

Prudký nárůst inflace zvyšuje očekávání ohledně úrokových sazeb

Jádrová inflace v Tokiu v dubnu meziročně vyskočila na 3,4 % z březnových 2,4 % a překonala tak odhady 3,2 %. To znamenalo dvouleté maximum a posunutí výrazně nad 2% cíl BOJ. Navzdory těmto tlakům se očekává, že Bank of Japan na svém zasedání 1. května ponechá sazby na stejné úrovni kvůli nejistotě v oblasti obchodu, ačkoli analytici nyní vidí zvýšenou možnost zvýšení sazeb do června nebo července.

Obchodní napětí ovlivňuje výhled politiky

Nedávné 25% clo prezidenta Trumpa na dovoz japonských automobilů a dočasné 10% clo na veškeré japonské zboží komplikují rozhodování BOJ. V reakci na to premiér Išiba oznámil mimořádný ekonomický balíček zahrnující podporu financování podniků, dotace na benzín a úlevy na účtech za veřejné služby.

Měnová diplomacie pokračuje

Ministr financí Kato se ve Washingtonu setkal s americkým ministrem financí Bessentem a dohodl se na „konstruktivním“ měnovém dialogu, přičemž trvá na tom, že směnné kurzy by měly být určovány trhem. Příští týden navštíví Washington nejvyšší japonský obchodní vyjednavač, aby vedl další rozhovory , přičemž podle zpráv by Japonsko mohlo zvýšit dovoz sójových bobů do USA, aby se vyřešila obchodní nerovnováha.

Od ledna již jen vůči dolaru posílil přibližně o 9 %, přičemž účastníci trhu pozorně sledují signály z obchodní i měnové politiky.

USDJPY (D1)

USD/JPY se blíží k úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu. Býci se budou snažit otestovat 30denní SMA s potenciálním cílem na úrovni 38,2 % retracementu. Medvědi se naopak budou snažit stlačit cenu pod nedávná minima na úrovni 139. Index RSI vytváří býčí divergenci s vyššími maximy, zatímco MACD se po býčím crossoveru rozšiřuje.