Graf dne - Zlato (19.03.2025)

Zlato dnes vzrostlo o dalších 0,20 % a dosáhlo rekordní hodnoty 3 040 USD za unci, čímž pokračuje v působivém vzestupném trendu. Od začátku roku již dosáhlo výnosu téměř 16 %, přičemž od začátku měsíce si připsalo 6,30 %. Z komodit letos překonalo zlato pouze stříbro a káva.

Tento týden je růst zlata tažen napětím na Blízkém východě a obchodní nejistotou. Obavy ze zpomalení ekonomiky a rizika recese, podpořené celní politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa, zvyšují poptávku po zlatě mezi institucemi i drobnými investory. Zásadní roli hraje také dnešní rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách. Pokud Fed zaujme holubičí postoj ohledně dopadu cel na hospodářský růst, mohlo by to podpořit další růst cen. Trhy také čekají na projev předsedy Fedu Jeroma Powella, který může poskytnout další informace o měnové politice.

Poptávka centrálních bank po zlatě v lednu meziročně klesla o 60 %, ale prognózy stále naznačují pokračující akumulaci v nadcházejících měsících. I přes toto dočasné zpomalení nákupů centrálních bank by rostoucí zájem investorů a spekulace o dalším růstu cen mohly udržet býčí trend. Jedním z klíčových faktorů podporujících rostoucí ceny je aktivita ETF, přičemž fondy pokračují v nákupu zlata jen s menšími přestávkami. ANZ předpovídá, že do tří měsíců zlato dosáhne 3 100 USD a do šesti měsíců 3 200 USD. Skupina Macquarie vidí možnost dosažení 3 500 USD ve druhém čtvrtletí. Goldman Sachs předpovídá 3 100 USD do konce roku.

