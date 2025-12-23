Graf dne: Zlato (23.12.2025)

Zlato pokračuje ve vlně dynamických zisků a dnes přidává 0,82 %. Cena zlata se krátce přiblížila dalšímu významnému milníku na úroveň 4 500 USD za unci (4 495 USD). Rally podporuje zřetelné zvýšení poptávky po bezpečných přístavech a pokračující geopolitické turbulence během prezidentství Donalda Trumpa. Bezprostředním katalyzátorem zůstává rostoucí geopolitická nejistota, včetně napětí mezi USA a Venezuelou, které tlumí chuť podstupovat riziko.
Investoři se také stále více připravují na holubičí postoj Fedu v roce 2026, což podporují nedávná inflační data z USA, která vyšla pod očekáváním.
Z technického pohledu futures na zlato prorazily klíčovou úroveň rezistence kolem 4 350 USD, což je v souladu s převládajícím rostoucím kanálem. Udržení nad touto úrovní bude klíčové pro pokračování současné rally. Zároveň vyhlídka na další uvolňování měnové politiky snižuje náklady obětované příležitosti držby zlata ve srovnání s výnosovými aktivy. V kombinaci s pokračujícími nákupy ze strany centrálních bank, zejména na rozvíjejících se trzích, a rostoucím zájmem retailových investorů to udržuje strukturální poptávku po zlatě na zvýšených úrovních.
US OPEN: Sváteční období tlumí volatilitu navzdory politickým rizikům
Sucden zavírá nákupní centrum kakaa v San Pedru, trh čelí prudké volatilitě
BREAKING: Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA pod očekáváním! 🚨
Drahé kovy na nových rekordech
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.