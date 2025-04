Harvard ukazuje, že existuje jen jedna možnost: Postavit se a bojovat

Po celých Spojených státech, od školních obvodů K-12 až po elitní univerzity, pedagogové zjišťují tvrdou pravdu: podvolení se politickému tlaku je neochrání před federálními odvetnými opatřeními. Jak ukazují nedávné zkušenosti z Harvardu a Columbie, pokud jde o obranu akademické svobody, existuje skutečně jen jedna schůdná možnost -bojovat.

Trumpova administrativa ukázala, že vyjednávání není nabízeno v dobré víře. Pokaždé, když se instituce pokusí o jednání, administrativa své požadavky změní, zavádí nové podmínky a stále se měnící odůvodnění.

Harvardský bod obratu

Po několika měsících počáteční spolupráce byl Harvard minulý pátek zasažen něčím, co se rovnalo politickému výkupnému. Seznam požadavků administrativy zahrnoval:

předání důvěrných údajů o přijímacím řízení a náboru zaměstnanců

podrobení se ideologickým „názorovým“ auditům

omezení vlivu studentů a vyučujících, kteří jsou považováni za příliš vlivné

zavedení nedefinované „názorové rozmanitosti“ na akademických pracovištích

Dopis podepsaný třemi úředníky se odvolával na federální zákony o občanských právech. Jen o několik dní později však prezident Trump změnil narativ a obvinil Harvard z toho, že „zaměstnává téměř všechny probuzené, radikální levičáky, idioty a ‚ptačí mozky‘“. Změna argumentace odhaluje skutečný motiv: nikoli spravedlnost, ale kontrola.

Nejedná se o ojedinělý útok. Jen o týden dříve rozeslalo americké ministerstvo školství školským obvodům dopisy, v nichž požadovalo, aby do 24. dubna „potvrdily“ uzavření všech programů rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI)- jinak přijdou o federální financování. Tyto prostředky, které tvoří asi 10 % rozpočtů K-12, podporují především studenty s nízkými příjmy, kariérní vzdělávání a služby pro studenty se zdravotním postižením.

Dopis z 3. dubna vágně obvinil „určité“ snahy v oblasti DEI z porušování hlavy VI zákona o občanských právech, ale nedefinoval, o jaké snahy se jedná. Kvůli nejasnostem se ultimátum jeví spíše jako uchopení moci než jako zásadový postoj.

Odsunutí spravedlivého procesu na vedlejší kolej

Pokud by administrativě skutečně záleželo na spravedlnosti nebo občanských právech, mohla by vést vyšetřování podle hlavy VI nebo hlavy IX, shromáždit důkazy a umožnit školám reagovat předtím, než by uplatnila jakékoli sankce. Místo toho obešla právní postupy a zvolila výkonné požadavky, jejichž cílem bylo zastrašit a změnit vzdělávací politiku shora dolů.

Tato taktika se neomezuje pouze na vysoké školství. Takéokresy K-12 jsou tlačeny k cenzuře učebních osnov, omezování knih a rušení programů, které mohou být v rozporu s federální ideologií.

Zpočátku mnoho institucí doufalo, že je dodržování předpisů ochrání. Kolumbijská univerzita se o to pokusila - souhlasila s federálním dohledem nad svým oddělením blízkovýchodních studií a dokonce povolila nové bezpečnostní pravomoci v kampusu - ve snaze obnovit státní financování ve výši 400 milionů dolarů. Jakmile však byla dohoda podepsána, administrativa požadovala ještě více. Columbia nyní údajně čelí plnému federálnímu dohledu, a dokonce začíná signalizovat, že existují hranice, které nepřekročí.

Harvard vytyčuje hranice

Naproti tomu Harvard si najal špičkové lobbisty a snažil se angažovat rozumně - dokud požadavky nezačaly být příliš extrémní. „Žádná vláda - bez ohledu na to, která strana je u moci - by neměla diktovat, co mohou soukromé univerzity vyučovat, koho mohou přijímat a zaměstnávat a jakým oblastem studia a výzkumu se mohou věnovat,“ řekl prezident Alan W. Garber.

Odmítnutí Harvardu vyvolalo okamžitou odvetu: administrativa přistoupila k zadržení 2,2 miliardy dolarů ve federálních grantech a smlouvách, přičemž dalších 6,8 miliardy dolarů by mohlo být ohroženo. IRS také údajně zahájil kroky k odebrání statusu univerzity osvobozené od daní.

I když má nadační fond 53 miliard dolarů, je to vážná rána. Federální granty tvoří 11 % ročních příjmů Harvardu. Univerzita v reakci na to připravuje právní bitvu.

Okresy K-12 čelí stejnému dilematu

Školní obvody si nyní musí vybrat: buď kapitulovat a čelit stupňujícím se požadavkům, nebo se vzepřít a riskovat ztrátu životně důležitých finančních prostředků. Některé státy se již rozhodly vzdorovat. Podle týdeníku Education Week 11 států (všechny s demokratickými guvernéry ) odmítlo certifikaci podepsat. Šestnáct států a Portoriko se hodlají podřídit. Zbývajících 23 se ještě nerozhodlo.

Odpůrci tvrdí, že administrativa překrucuje zákony o občanských právech, aby umlčela nesouhlasné názory. V anonymním příspěvku na Substacku napsal jeden z vedoucích pracovníků školy:

„Váš dopis vykresluje spravedlnost jako hrozbu. Ale rovnost není hrozbou. Je to lék na desetiletí neúspěchů.“

Jiní, jako například superintendant státu Washington Chris Reykdal, zpochybnili zákonnost požadavků:

„Nepodepíšeme další certifikáty, které nemají autoritu, nejsou jasné nebo jsou útokem na autonomii států a místních školních obvodů.“

Hlavní právník Wisconsinu v oblasti vzdělávání, Benjamin Jones, označil příkaz za „neoprávněný, nezákonný a neústavně vágní“.

Právní bitva, která nás čeká

Tato konfrontace pravděpodobně zamíří k soudu. Jedna věc je však jasná: snaha o uklidnění této administrativy bude jen výzvou k dalším požadavkům. Poselství Harvardu a dalších pedagogů rezonuje: odpor je riskantní, ale vzdát se zaručuje prohru.