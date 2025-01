Hedgeové fondy získaly na poplatcích 1,8 bilionu dolarů, což se rovná polovině jejich zisků

Hedgeové fondy jsou již dlouho kritizovány za své vysoké náklady a nový výzkum upozorňuje na to, jak významnými se tyto náklady staly. Podle společnosti LCH Investments, fondu hedgeových fondů, si toto odvětví ponechalo 1,8 bilionu dolarů na poplatcích - téměř polovinu z 3,7 bilionu dolarů zisku vytvořeného od roku 1969.

Postupem času, jak hedgeové fondy hromadily větší aktiva, jejich poplatky prudce rostly a nyní spotřebovávají 50,4 % zisků ve srovnání s přibližně 30 % na počátku roku 2000. Společnost LCH poprvé vyčíslila rozsah těchto poplatků, které podpořily vzestup mnoha miliardářů v tomto odvětví.

Významní kritici, včetně Warrena Buffetta, odsoudili poplatky hedgeových fondů jako „neuvěřitelný systém odměňování“, zatímco Bill Gross, spoluzakladatel společnosti Pacific Investment Management Co. je označil za „obří zlodějinu“. Navzdory těmto výtkám se toto odvětví od roku 2000 sedmkrát rozrostlo a podle HFR spravuje aktiva v rekordní výši 4,5 bilionu dolarů.

Rick Sopher, předseda LCH, poznamenal, že finanční krize v roce 2008 představovala příležitost k přehodnocení struktury poplatků, ale odvětví do značné míry zachovalo status quo. Část problému spočívá v tom, jak jsou poplatky strukturovány - investoři často nemohou získat zpět poplatky zaplacené za fondy, které později utrpí ztráty nebo jsou uzavřeny. Sopher zdůraznil, že se to projevilo zejména během finanční krize a následných náročných let.

Jak jsou poplatky strukturovány

Hedgeové fondy si obvykle účtují fixní poplatek za správu, vedle výkonnostních poplatků, které si nárokují přibližně 20 % zisku. Větší firmy stále častěji zavádějí „průchozí náklady“, které pokrývají náklady, jako jsou bonusy, nábor zaměstnanců, výzkum a dokonce i zábava. Klienti sice nesou celou ztrátu, ale nadále platí tyto fixní a dodatečné poplatky.

Nejziskovější firmy

Každoroční žebříček hedgeových fondů podle ziskovosti sestavený společností LCH odhalil, že v roce 2024 vedla společnost D.E. Shaw & Co. následovaná společnostmi Millennium Management a Citadel. Citadel, vedená Kenem Griffinem, drží titul za nejvyšší kumulativní zisky mezi hedgeovými fondy.

Žebříček klade důraz na absolutní zisky v dolarech od založení fondu a upřednostňuje větší, dlouhodobě zavedené firmy. Dvacet největších hedgeových fondů, které spravují přibližně pětinu aktiv v odvětví, vydělalo v roce 2024 dohromady 93,7 miliardy dolarů - což představuje zhruba třetinu celkových zisků odvětví v tomto roce.

Tyto špičkové firmy dosáhly výnosu 13,1 % na bázi vážených aktiv, čímž výrazně překonaly průměr odvětví ve výši 8,3 %.

Nejúspěšnější hedgeové fondy v roce 2024

20 největších manažerů dohromady vytvořilo od svého vzniku čistý zisk ve výši 855 miliard USD, což podtrhuje značnou koncentraci bohatství v odvětví hedgeových fondů.

Navzdory pokračující kritice vysokých poplatků a vnímané nespravedlnosti zůstávají hedgeové fondy ústředními hráči na světovém finančním trhu a vykazují odolnost a ziskovost po celá desetiletí.

Zdroj: LCH Investments; zisky jsou uvedeny v miliardách dolarů.