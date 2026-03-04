Inflace v Česku zpomaluje, ale konflikt na Blízkém východě může změnit výhled 📉

-
Česká inflace v únoru zpomalila na 1,4 %, nejméně od roku 2016.
-
Základní sazba ČNB zůstává na 3,5 % od května.
-
Růst cen energií kvůli konfliktu s Íránem může omezit prostor pro snižování sazeb.
-
Ceny služeb rostou o 4,5 %, což stále ukazuje na přetrvávající domácí inflační tlaky.
-
Česká inflace v únoru zpomalila na 1,4 %, nejméně od roku 2016.
-
Základní sazba ČNB zůstává na 3,5 % od května.
-
Růst cen energií kvůli konfliktu s Íránem může omezit prostor pro snižování sazeb.
-
Ceny služeb rostou o 4,5 %, což stále ukazuje na přetrvávající domácí inflační tlaky.
Inflace v České republice v únoru nečekaně zpomalila a dostala se na nejnižší úroveň od roku 2016. Podle rychlého odhadu statistického úřadu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,4 %, což bylo méně než 1,6 %, které očekávali analytici v průzkumu agentury Bloomberg, a také pod prognózou České národní banky.
Navzdory pozitivnímu vývoji inflace však roste nejistota ohledně dalšího vývoje měnové politiky. Růst globálních cen energií po eskalaci konfliktu s Íránem totiž může znovu zvýšit inflační tlaky a omezit prostor pro snižování úrokových sazeb. Česká národní banka drží základní sazbu od posledního snížení v květnu na úrovni 3,5 %.
Bankovní rada přitom minulý měsíc diskutovala možnost dalšího „jemného doladění“ sazeb směrem dolů. Podle viceguvernéra Jana Fraita ale musí centrální banka před březnovým zasedáním zůstat otevřená různým scénářům, protože globální ekonomická situace je velmi nejistá.
Trhy mezitím začaly přehodnocovat očekávání dalšího uvolňování měnové politiky. Po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě a prudkém růstu cen energií investoři omezili sázky na snižování sazeb v letošním roce a některé derivátové kontrakty dokonce naznačují možnost růstu sazeb během příštích 12 měsíců.
Vývoj inflace navíc částečně zkresluje jednorázové vládní opatření. Snížení cen elektřiny pomáhá letos tlumit celkovou inflaci, ale centrální bankéři již dříve uvedli, že tento efekt budou při rozhodování o sazbách do značné míry ignorovat.
Pozornost tak zůstává zaměřena především na jádrovou inflaci a ceny služeb, které lépe odrážejí domácí cenové tlaky. Ty v únoru meziročně vzrostly o 4,5 %, což je stále relativně vysoká úroveň, kterou centrální banka označuje za zvýšenou.
BREAKING: US100 mírně klesá 📊 NFP v USA výrazně slabší, než se očekávalo
Ekonomický kalendář – Všechny oči na NFP (06.03.2026)
Ranní komentář: Nákupy akcií v Berkshire a Trade Desku, Dassault vs Airbus a nová karta Robinhoodu
Zápis z jednání ECB: Vrchol dopadu silného eura na inflaci teprve přijde 🇪🇺
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.