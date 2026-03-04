Ranní shrnutí (04.03.2026)

- Asijské trhy klesají již třetí seanci v řadě kvůli eskalujícímu napětí mezi USA, Izraelem a Íránem. Japonský index JP225 ztrácí 1,50 % na 54 400 bodů, čínské indexy odepisují mezi 0,70–1,50 % a australský AU200cash klesá o 0,75 %.
- Výrazně se propadá také jihokorejský index Kospi. Investoři využili růst napětí na Blízkém východě jako příležitost k výběru zisků po parabolickém růstu v posledních měsících. Index dnes ztrácí 12 %, přesto je od začátku roku stále o 18 % výše.
- Ceny ropy dnes rostou přibližně o 2 %. OIL.WTI se obchoduje na úrovni 76,25 USD za barel a Brent na 83,50 USD. Ceny vzrostly po útocích poblíž Hormuzského průlivu, které narušily provoz tankerů. Pozdě večer včera Trump oznámil námořní ochranu a pojistnou podporu pro přepravu energií ve snaze situaci stabilizovat.
- Situace na forexovém trhu je dnes smíšená. Mezi nejslabší měny patří australský dolar (AUD), zatímco na opačné straně stojí novozélandský dolar (NZD) a švýcarský frank (CHF).
- Drahé kovy po včerejším výprodeji odraží směrem vzhůru. Zlato roste o 1,20 % na 5 120 USD za unci a stříbro posiluje o 3,20 % na 83,30 USD za unci.
- Oficiální ukazatele PMI v Číně zůstaly v pásmu kontrakce, přičemž kompozitní index dosáhl hodnoty 49,5, což signalizuje pokračující slabost domácí ekonomiky. Neoficiální index Caixin PMI naopak vzrostl na 52,1 – nejvyšší úroveň od pandemie. Zlepšení bylo taženo silným růstem nových objednávek a exportu. Protichůdná data tak komplikují hodnocení trajektorie oživení čínské ekonomiky.
- Silnější neoficiální data poukázala na zvýšenou produkci a doplňování zásob. Náklady na suroviny dosáhly nejvyšší úrovně za 44 měsíců, především kvůli kovům. Producenti část nákladů přenesli na zákazníky, přesto růst zaměstnanosti zůstal mírný.
- Japonské úřady znovu zdůraznily připravenost zasáhnout na forexovém trhu, včetně možné měnové intervence. Navzdory geopolitickému napětí japonský jen nesplnil roli bezpečného přístavu, zejména kvůli rostoucím cenám ropy, které negativně ovlivňují obchodní bilanci Japonska.
- Australské HDP vzrostlo o 0,8 % q/q a 2,6 % y/y, čímž překonalo očekávání. Dynamika růstu se oproti minimům z poloviny roku 2024 zřetelně zlepšila. Spotřeba domácností však zůstává opatrná.
