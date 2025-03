Investoři doufají v odstranění limitu aktiv Wells Fargo v roce 2025

Investoři a analytici jsou optimističtější ohledně možnosti, že americká banka Wells Fargo se v roce 2025 zbaví regulačního limitu aktiv, který jí byl uložen Federálním rezervním systémem (Fed) v roce 2018. Tento limit brání bance v růstu, dokud nevyřeší své dřívější problémy s firemním řízením.

Pokrok v řešení regulačních opatření

Od ledna 2025 se Wells Fargo podařilo uzavřít pět regulačních opatření, včetně dvou souhlasných příkazů od Fedu, dvou od Úřadu kontrolora měny a jednoho od Úřadu pro ochranu spotřebitelů. Zbývají jí tři další regulační opatření, která musí vyřešit, než může být limit aktiv zrušen.

Pozitivní výhled pro akcie

Očekává se, že limit aktiv by mohl být zrušen v roce 2025, někteří investoři dokonce spekulují, že by to mohlo nastat už v první polovině roku.

Wells Fargo za posledních pět let uzavřela 11 regulačních opatření, což ukazuje na její úsilí o nápravu compliance problémů pod vedením CEO Charlieho Scharfa.

Pokud by došlo ke zrušení limitu, zisky banky by mohly růst rychleji než u konkurence, což činí akcie atraktivnější. Brian Mulberry ze Zacks Investment Management očekává, že cena akcie by mohla dosáhnout 80 USD (aktuálně je 71,11 USD).

Růstový potenciál po zrušení limitu

Od zavedení limitu v roce 2018 konkurenti výrazně expandovali – JPMorgan Chase zvýšil bilanční sumu o 55 %, Bank of America o 40 %, zatímco Wells Fargo zůstala omezena. Po odstranění regulačních bariér by banka mohla expandovat akvizicemi, čímž by dohnala ztrátu vůči svým rivalům.



Graf WFC.US (H1)

Cena se výrazně propadla z úrovně kolem 79 USD až pod 68 USD, kde našla dočasnou podporu a odrazila se zpět. Aktuálně se pohybuje kolem 71 USD, ale stále pod SMA 200 (modrá), což může naznačovat pokračující medvědí trend. Pokud se cena dostane zpět nad SMA 200 (modrá), může dojít k dalšímu růstu. Naopak, pokud se jí nepovede rezistenci v podobě SMA 200 prorazit, může následovat další pokles. RSI (14) je na hodnotě 61,6, což naznačuje, že akcie jsou v neutrálním pásmu, ale blíží se k překoupené oblasti.

Celkově se akcie nacházejí ve fázi krátkodobého zotavení, ale pro potvrzení trendového obratu bude důležité, zda se cena udrží nad EMA 50 (oranžová) a případně prolomí SMA 200 (modrá).

Zdroj: xStation5