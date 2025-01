Jak vidí rok 2025 Bank of America ?

Vítejte u dalšího videa ze série bankovních výhledů! Tentokrát se zaměříme na analytickou zprávu od Bank of America a odhalíme, co může přinést rok 2025 z pohledu makroekonomiky. Které měny a komodity budou dominovat trhům? Jak zareagují obchodníci na očekávané snížení úrokových sazeb a jaký vliv to bude mít na dluhopisy?

Kromě toho prozkoumáme předpokládané hodnoty hlavních akciových indexů pro letošní rok a porovnáme je s prognózami ostatních předních bank. Sledujte nás a získejte cenné informace pro vaše investiční rozhodnutí!