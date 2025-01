Jamie Dimon se domnívá, že jeho odchod z pozice generálního ředitele JPMorgan je otázkou několika let

Jamie Dimon, dlouholetý generální ředitel banky JPMorgan Chase, ve středu uvedl, že jeho „základní varianta“ odstoupení z funkce generálního ředitele je ještě několik let vzdálená. Tyto poznámky zazněly během diskusí s analytiky po rozsáhlých změnách ve vedení největší banky v zemi, které znovu rozvířily spekulace o jeho případném nástupci.

Součástí těchto změn bylo i jmenování Jennifer Piepszakové novou provozní ředitelkou, která nahradila dlouholetého zástupce Daniela Pinta. Navzdory povýšení Piepszakové banka upřesnila, že se nehodlá ucházet o funkci generální ředitelky, přestože byla dříve považována za hlavní kandidátku na Dimonovo místo.

Osmašedesátiletý Dimon zopakoval své dřívější prohlášení, že jeho časový plán odchodu z funkce již není vzdálen ani pět let. „Na časovém harmonogramu to nic nemění,“ řekl novinářům a reagoval tak na obavy, že by nedávné změny mohly signalizovat urychlený odchod.

Na nátlak analytika společnosti Wells Fargo Mikea Mayoa během samostatného hovoru, aby podal další vysvětlení, Dimon řekl: „Jsme na cestě. Není to jen o mně - je to o dalších vedoucích lidech ve společnosti a představenstvu. Pokud tu budu ještě několik let, bude nakonec záležet na představenstvu, zda zůstanu předsedou. Ale musí to být také v souladu s novým generálním ředitelem a jeho vizí.“

Dimon dodal: „Nyní se díváte na potenciální čtyři nebo pět let - nebo více. V březnu mi bude 69 let a myslím, že je to racionální.“

Na otázku ohledně potenciálních nástupců Dimon zdůraznil, že banka má několik silných kandidátů, včetně Marianne Lakeové, Douga Petna a Troye Rohrbaugha. „Většinu z nich znáte - možná jednoho nebo dva ne. Ale zatím není nic rozhodnuto,“ řekl.

Dimon také připustil, že plány na nástupnictví mohou ještě ovlivnit nepředvídané okolnosti. „I kdybyste si mysleli, že to dnes víte, věci se mohou změnit - lidé onemocní, změní názor nebo se potýkají s rodinnými okolnostmi. Takže není možné mít úplnou jistotu.“

Když Mayo shrnul, že Dimonův současný „základní případ“ je zůstat generálním ředitelem ještě několik let, Dimon souhlasil: „Ano, základní případ, ano.“

Úvahy o klíčových vedoucích pracovnících

Dimon vyjádřil obdiv odcházejícímu provoznímu řediteli Danielu Pintovi, který v roce 2020 dočasně převzal roli generálního ředitele, zatímco Dimon podstoupil operaci srdce. „Začínal na základní pozici v Argentině, postoupil do vedení latinskoamerického obchodování a posledních deset let strávil budováním jedné z nejlepších komerčních a investičních bank na světě. Více než pět let byl mým partnerem ve funkci prezidenta a provozního ředitele,“ uvedl Dimon.