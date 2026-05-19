Kakao roste o 4 % a snaží se odrazit od dvoutýdenního minima 📈

Ceny kakaa se pokoušejí o odraz a rostou téměř o 4 % po prudké korekci, která následovala po silné rally z minulého týdne. Futures na kakao obchodované na burze ICE se nedávno propadly na nejnižší úrovně za zhruba dva týdny, protože trh agresivně korigoval předchozí zisky po známkách zlepšujících se podmínek nabídky z Pobřeží slonoviny.
Trh snižuje rizikovou prémii na straně nabídky
Ještě před týdnem se ceny kakaa obchodovaly na nejvyšších úrovních za přibližně 3,5 měsíce. Nedávný tlak se objevil poté, co zprávy naznačily, že sklizeň kakaa na Pobřeží slonoviny by mohla dosáhnout 2,1 až 2,2 milionu tun oproti předchozím očekáváním kolem 1,8 milionu tun.
Nabídka z Pobřeží slonoviny roste
Exportéři uvádějí, že příjezdy kakaa do přístavů na Pobřeží slonoviny od začátku sezóny vzrostly o 1,3 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. To naznačuje, že podmínky na straně nabídky mohou být méně napjaté, než trh dříve předpokládal. Zároveň přetrvávají obavy z neprodaných zásob kakaa v zemi.
Rostoucí napětí mezi farmáři
Minulý týden vyslal regulátor trhu s kakaem na Pobřeží slonoviny své představitele do centrálně-východních oblastí země po protestech farmářů souvisejících s rostoucími zásobami neprodaného kakaa. Trh to interpretuje jako signál, že část dostupné nabídky může mít při současných cenových úrovních problém najít kupce.
Poptávka zůstává relativně odolná
Část poklesu byla omezena daty o zpracování. Zpracování kakaa na Pobřeží slonoviny podle údajů GEPEX v dubnu meziročně vzrostlo o 22 %. To naznačuje, že navzdory nedávné korekci zůstává globální poptávka po kakau a čokoládových produktech relativně odolná.
Trh s kakaem zůstává po historické rally z posledních měsíců velmi volatilní, přičemž investoři silně reagují na každý nový vývoj na straně nabídky přicházející ze západní Afriky. V poslední době navíc slabost amerického dolaru vyvolala agresivní uzavírání short pozic hedgeovými fondy, což bylo vidět v nejnovějších datech COT. Jak však ukazuje současné ochlazení trendu, odraz je daleko od přímočarého vývoje a jakákoli širší cenová stabilizace může stále vyžadovat značný čas.
Zdroj: xStation5
