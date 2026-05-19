Denní shrnutí: Nasdaq se snaží zvrátit pokles, EURUSD ztrácí 0,4 %

- Evropské akcie uzavřely úterní seanci se smíšeným sentimentem. FTSE, DAX a CAC40 zaznamenaly mírné zisky. Začátek americké seance byl nervózní, když futures na Nasdaq 100 klesaly téměř o 1,5 % kvůli slabosti polovodičových akcií a poklesům napříč Big Tech společnostmi. Během druhé poloviny seance se však futures na americké indexy postupně zotavily a výrobci čipů se odrazili. Nvidia se dostala téměř o 1 % do plusu poté, co na začátku seance ztrácela téměř 2 %, před zítřejší kvartální zprávou, která bude zveřejněna po uzavření Wall Street. Apple také smazal významnou část předchozích ztrát, zatímco akcie Intelu se přesunuly do kladného teritoria a nyní rostou téměř o 4 %.
- Sentiment na kryptoměnovém trhu zůstává slabý. Bitcoin ustoupil na 76 tis. USD, což představuje nejnižší úroveň od začátku května. Pod tlakem jsou také drahé kovy, když stříbro ztrácí téměř 4 % a zlato klesá skoro o 1,4 %. Při prudce posilujícím americkém dolaru zůstává sentiment na EUR/USD zřetelně slabší, přičemž pár testuje úroveň 1,16 a dnes ztrácí více než 0,4 %, zatímco výnosy 30letých amerických státních dluhopisů vzrostly na 5,2 % — nejvýše od roku 2007.
- Ještě před týdnem se trh s kakaem obchodoval na nejvyšších úrovních za přibližně 3,5 měsíce, následovala ale prudká korekce. Dnes se futures snaží část poklesu zvrátit odrazem o téměř 4 %. Nedávný tlak směrem dolů vyvolaly zprávy naznačující, že sklizeň kakaa na Pobřeží slonoviny by mohla dosáhnout 2,1 až 2,2 milionu tun oproti předchozím očekáváním kolem 1,8 milionu tun.
- Intel znovu upozorňuje na omezenou dostupnost procesorů a zároveň vybízí výrobce počítačů k vyššímu využívání svých nejnovějších čipů založených na technologickém uzlu 18A. Společnost poukazuje na rostoucí poptávku taženou umělou inteligencí, která postupně utahuje nabídku CPU napříč trhem. AI boom se už neomezuje jen na grafické karty a stále více začíná dopadat i na tradiční segment procesorů pro osobní počítače a servery.
- Podle zpráv agentury Bloomberg NATO zvažuje podporu lodím proplouvajícím zablokovaným Hormuzským průlivem, pokud nebude trasa znovu otevřena do začátku července. Pro trhy jde o důležitý signál, protože Hormuz zůstává jedním z klíčových tranzitních bodů pro ropu a LNG. Jakékoli delší narušení zvyšuje geopolitickou rizikovou prémii v cenách energií, zatímco vyhlídka na zapojení NATO může signalizovat širší eskalaci konfliktu.
- Návrh má podle všeho podporu několika členů NATO, i když zatím neexistuje jednomyslná shoda, což znamená, že v této fázi ještě nebylo přijato žádné operační rozhodnutí. Setkání lídrů NATO v Ankaře ve dnech 7.–8. července se může stát důležitou událostí zejména pro ropný trh, přepravní společnosti a měny ekonomik závislých na dovozu energií. Ropa se dnes dál obchoduje poblíž 110 USD za barel a na tyto zprávy zatím výrazněji nereagovala.
- Americký index rozjednaných prodejů domů mezitím vzrostl na 74,8 z předchozích 73,7, což signalizuje mírné zlepšení aktivity na trhu bydlení. Rozjednané prodeje domů vzrostly meziměsíčně o 1,4 %, nad očekáváním 1,0 %, i když mírně pod předchozí hodnotou 1,5 %. Tato data mohou být pro americkou ekonomiku vnímána pozitivně, protože naznačují pokračující odolnost trhu bydlení navzdory zvýšeným nákladům na financování.
- Nedávná americká data také naznačují, že inflační tlaky mohou znovu sílit, částečně kvůli vyšším cenám ropy po eskalaci napětí kolem Íránu. Ed Yardeni z Yardeni Research se domnívá, že Fed může být v boji s inflací „pozadu za křivkou“. Podle něj by červencové zvýšení sazeb mohlo pomoci inflaci zkrotit, ale pravděpodobně by zároveň zvýšilo tlak na akciové trhy.
EURUSD (D1)
Zdroj: xStation5
US100 (H1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Bitcoin klesá na 76 tis. USD a dostává se na nejnižší úroveň od 1. května
Kakao roste o 4 % a snaží se odrazit od dvoutýdenního minima 📈
📉 Zlato ztrácí 1,5 %
Výprodej na Wall Street 🚩Polovodičové a AI akcie pod tlakem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.