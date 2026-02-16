Když se AI stává rizikem

Ještě nedávno byla umělá inteligence symbolem téměř neomezeného růstu. Společnosti spojené s AI překonávaly rekordy v ocenění a převládal narativ, že tato technologie se stane univerzálním motorem zisků téměř ve všech odvětvích ekonomiky. Dnes se nálada zjevně změnila. Místo nadšení se stále častěji objevuje otázka, které společnosti mohou na revoluci AI prodělat a které z ní budou těžit. Každá nejistota, každý náznak pochybností způsobuje, že trh připomíná minové pole, kde může být každý krok rizikový. Trhy již nesměřují kapitál plošně, ale selektivně a oddělují potenciální vítěze od těch, kteří nemusí technologickou transformaci přežít.
Změna sentimentu je obzvlášť patrná v technologickém sektoru. Společnosti, které ještě nedávno patřily mezi hlavní příjemce kapitálových přítoků, nyní čelí prudké korekci ocenění. Objevují se pochybnosti, zda obrovské investice do vývoje AI přinesou skutečné a rychlé výnosy. V důsledku toho se indexy s vysokým podílem technologických firem dostaly pod tlak a volatilita na trzích výrazně vzrostla.
Nejistota panuje také ohledně toho, jak rychle se základní modely AI stanou široce dostupnými a levnými. Pokud k tomu dojde, konkurenční výhoda založená pouze na technologii se může ukázat jako krátkodobá. Rozhodující bude unikátní data, rozsah činnosti, značka a schopnost integrovat AI do stávajících procesů. Obavy se již neomezují jen na technologický sektor. Analyzuje se náchylnost k automatizaci ve finančních službách, poradenství, právu, realitách a logistice. Pokud bude AI schopna vykonávat některé úkoly rychleji a levněji než lidé, marže tradičních podniků se mohou dostat pod tlak, což může vyvolat širší výprodej a zvýšenou opatrnost na trhu.
V současném prostředí převládá pravidlo „v případě pochybností prodej“. Kapitál směřuje do odvětví odolných vůči automatizaci nebo do těch, která přímo těží z rostoucí poptávky po nástrojích a službách souvisejících s AI. Finanční trhy vstupují do fáze, kdy umělá inteligence již není pouze příslibem růstu, ale stává se faktorem rizika pro ocenění. Jde o přirozenou fázi zrání každé průlomové technologie: po euforii přichází období ověřování. To znamená větší selektivitu, hlubší analýzu obchodních modelů a opatrnější přístup k ocenění.
Revoluce AI nezpomaluje, ale trhy ji již nevnímají černobíle. Místo scénáře „win-win“ se prohlubuje rozdíl mezi těmi, kteří se technologii úspěšně přizpůsobí, a těmi, kteří se mohou stát její obětí. Nejistota znamená, že akciové trhy dnes připomínají pole přesných, nervózních výstřelů spíše než jednosměrnou růstovou rally a každý krok investorů může rozhodnout o budoucí hodnotě společností.
