Denní shrnutí: Blízký východ rozhýbal ropný trh

- Dnes je dalším dnem konfliktu v Perském zálivu a situace v regionu zůstává napjatá.
- Po víkendové eskalaci konfliktu na Blízkém východě ceny ropy prudce vyskočily a krátce se přiblížily k 115–120 USD za barel. Růst byl reakcí na útoky USA a Izraele na íránskou energetickou infrastrukturu a na odvetné kroky Íránu proti ropným zařízením v regionu, což zvýšilo obavy z narušení globálních dodávek ropy.
- Země G7 deklarovaly připravenost uvolnit část svých strategických ropných rezerv, pokud si to situace na trhu vyžádá. Cílem takového kroku by bylo omezit náhlý cenový skok a zmírnit dopady výpadků dodávek způsobených konfliktem na Blízkém východě.
- Už samotné oznámení možné intervence ze strany G7 částečně uklidnilo sentiment na trhu a přispělo k poklesu cen ropy. Cena za barel se tak dostala pod 100 USD.
- Americký prezident Donald Trump uvedl, že analyzuje různé možnosti, jak omezit růst cen ropy v podmínkách napětí na Blízkém východě. Zmínil také, že má plán, jak zastavit další růst cen ropy, ale neuvedl podrobnosti jeho realizace.
- Akciové indexy na Wall Street zůstávají pod tlakem, i když se část dřívějších ztrát podařilo zmírnit. V době psaní, těsně před 20:00, Dow Jones klesá zhruba o 0,7 %, S&P 500 ztrácí kolem 0,3 %, zatímco Nasdaq je mírně výše.
- Evropské trhy dnes rovněž obchodovaly ve zřetelném prodejním trendu. Britský FTSE 100 klesl o více než 0,3 %, francouzský CAC 40 odepsal téměř 1 %, německý DAX ztratil asi 0,8 % a španělský IBEX 35 klesl o více než 0,7 %.
- V lednu zaznamenal německý průmysl prudký propad nových objednávek o 11,1 % meziměsíčně, výrazně nad odhadem 4,5 %, což vymazalo prosincový růst o 6,4 %. Domácí objednávky klesly o 16,2 %, zahraniční o 7,1 %, zatímco průmyslová výroba se snížila o 0,5 %.
- Na trhu drahých kovů zlato ztrácí zhruba 0,5 % a drží se kolem 5 100 USD za unci. Stříbro je naopak silnější, roste asi o 1,7 % a znovu se blíží k 85 USD za unci. Podobně posilují i palladium a platina, dnes obě rostou o více než 4 %.
- Futures na zemní plyn (NATGAS) v dnešním obchodování klesají o více než 6 %.
- Na kryptoměnovém trhu je sentiment pozitivní. Většina altcoinů dnes posiluje. Samotný bitcoin roste o více než 3,5 % nad 68 000 USD a ether přidává přes 4 % a překonává 2 000 USD.
Denní shrnutí: Týden končí s Brentem na 100 USD a indexy v červených číslech
