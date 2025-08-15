Klíčové poznatky před summitem Trump–Putin na Aljašce

Summit Trump–Putin se uskuteční dnes ve 21:00 na vojenské základně na Aljašce, přičemž hlavním cílem je vyjednat příměří ve válce na Ukrajině. Volodymyr Zelensky nebyl pozván a obává se „zmrazení“ konfliktu spolu s neformálním uznáním ruské kontroly nad jednou pětinou ukrajinského území.
- Trump médiím sdělil, že bude na Putina „vyvíjet tlak“, aby dosáhl uspokojivého výsledku jednání, a pravděpodobnost neúspěchu odhaduje pouze na 25 %. V důsledku toho dnes klesají akcie evropských obranných firem, protože trh započítává reálnou šanci na příměří na Ukrajině.
- Trump si klade za cíl posílit svůj obraz globálního mírotvorce a získat Nobelovu cenu za mír; válku dlouhodobě označuje za „krvavou lázeň“ s rizikem eskalace. Putin tímto získává určitý imageový posun – ukazuje, že pokusy o izolaci Ruska selhaly a Moskva se vrátila na úroveň vrcholové diplomacie.
- Zdroje naznačují, že Kreml může být kvůli ekonomickým problémům a nákladům na pokračování války otevřen kompromisu. Potenciální dohoda by mohla zahrnovat zmrazení frontové linie v aktuální podobě, záruky nenarušení východních hranic NATO a částečné zrušení sankcí proti Rusku.
- Trump uvedl, že pokud jednání s Putinem dopadnou dobře, rád by uspořádal třístranný summit na Aljašce za účasti Zelenského a evropských spojenců USA.
- Rusko doufá, že se vyhne dalším sankcím a hrozbě cel na vývoz ropy, což by zasáhlo jeho hlavní odběratele – Čínu a Indii.
- Před summitem Putin naznačil možnost nové dohody o kontrole jaderných zbraní, která by nahradila poslední platný pakt končící v únoru 2026.
- Zelensky požaduje bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a odmítá formální předání území Rusku.
- Ruské podmínky příměří z roku 2024 zahrnovaly mimo jiné stažení ukrajinských sil z částí Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti a vzdání se snahy o vstup do NATO. Ukrajina tyto podmínky vnímá jako porážku, v podstatě kapitulaci.
- Na druhé straně think tank Institute for the Study of War uvedl, že ukrajinské jednotky zaznamenaly postupy, včetně směru na Lyman, a zatímco ruská armáda postupuje na několika úsecích fronty, jinde ztrácí území. Zůstává nejasné, zda by Ukrajina za těchto okolností souhlasila se ztrátou významné části svého území.