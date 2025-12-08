Ekonomický kalendář: klidný začátek zajímavého týdne 🔎

Dnešní makroekonomický kalendář je poměrně lehký. Nejsou naplánované žádné zásadní události, které by mohly výrazně ovlivnit globální finanční trhy. Později v tomto týdnu však uvidíme několik důležitějších zveřejnění.
V úterý 9. prosince dorazí zpráva JOLTS o nových pracovních pozicích za říjen. A ve středu Fed oznámí své rozhodnutí o úrokových sazbách. Trh aktuálně oceňuje 87% pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů.
Detailní kalendář na dnešek:
Pondělí 8. prosince
07:00 – Německo: průmyslová produkce
09:30 – Eurozóna: index Sentix
Úterý 9. prosince
Celý den – Čína: obchodní bilance
08:00 – Německo: obchodní bilance
15:00 – USA: JOLTS (říjen)
Středa 10. prosince
01:30 – Čína: CPI (listopad)
12:30 – USA: žádosti o hypotéky
13:30 – USA: náklady na práci
15:30 – USA: zásoby ropy DOE
14:45 / 15:30 – Kanada: rozhodnutí BoC / projev guvernéra Macklema
19:00 / 19:30 – USA: rozhodnutí Fedu & projekce / projev Powella
Čtvrtek 11. prosince
08:30 – Švýcarsko: rozhodnutí SNB
11:00 – Turecko: rozhodnutí CBRT
13:30 – USA: nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti / obchodní bilance
15:30 – USA: zásoby zemního plynu EIA
Pátek 12. prosince
04:30 – Japonsko: průmyslová produkce
07:00 – Německo: CPI
08:00 – Španělsko: CPI
13:00 / 13:30 – USA: projevy členů Fedu (Hammack, Paulson)
15:30 – Kanada: stavební povolení / velkoobchodní tržby
