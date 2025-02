Krize na trhu s nemovitostmi v Číně se zhoršuje v prostředí nejistoty na trhu

Krize v čínském realitním sektoru se prohloubila a donutila úřady k bezprecedentnímu zásahu do tohoto odvětví. Koncem ledna úředníci přistoupili ke stabilizaci společnosti China Vanke Co, jednoho z posledních velkých developerů v zemi, poté, co se propadly ceny jejích dluhopisů a společnost vykázala očekávanou rekordní ztrátu ve výši 6,2 miliardy USD. Úřady v Šen-čenu převzaly provozní kontrolu a pracují na návrhu, který má společnosti Vanke pomoci překlenout nedostatek finančních prostředků ve výši přibližně 6,8 miliardy USD v letošním roce.

Zásah sice trhy dočasně uklidnil, ale zároveň podtrhuje chmurnou realitu: USD, která je zodpovědná za téměř 160 miliard dolarů v ohroženém dluhu, se stupňuje. Krátké oživení prodeje domů se vytratilo navzdory četným stimulačním snahám administrativy prezidenta Si Ťin-pchinga. Velké banky z velké části zastavily poskytování úvěrů na realitní projekty mimo velká města, zatímco mezinárodní věřitelé jsou stále netrpělivější, protože restrukturalizační dohody se hroutí a žádostí o likvidaci přibývá.

Krize se přenáší i do Hongkongu, kde realitní sektor tohoto finančního centra pociťuje napětí. New World Development Co., významný hongkongský developer, se zbavuje majetku a zastavuje nemovitosti, protože ztráty rostou. Klesající poptávka ze strany čínských kupujících a pokles turistického ruchu zesílily finanční tlak.

Peking zatím upřednostňuje dokončení nedokončených projektů bydlení před přímou pomocí developerům. Nařídil státem podporovaným firmám, aby získaly neprodané domy a pozemky, snížil úrokové sazby hypoték a uvolnil omezení nákupu. Tato opatření však zatím nedokázala významně obnovit důvěru trhu. Pokles trhu s nemovitostmi přišel podle odhadů o majetek domácností v hodnotě 18 bilionů USD, přičemž ceny domů klesly zhruba o 30 % oproti svému vrcholu v roce 2021.

Čínské regulační orgány nyní dokončují plán na poskytnutí dodatečných finančních prostředků společnosti Vanke, včetně 20 miliard jüanů ve speciálních dluhopisech místní vlády určených na nákup neprodaných nemovitostí a pozemků. Developer pod vedením státem podporované společnosti Shenzhen Metro Group se zavázal splnit své dluhové závazky a zkoumá možnosti prodeje aktiv a nového financování.

Navzdory těmto snahám přetrvávají obavy, že krize by mohla dále oslabit čínskou ekonomiku, zhoršit již tak nízké spotřebitelské výdaje a zkomplikovat obchodní jednání s USA. Ekonomové varují, že bez agresivnějších politických opatření může klesající spirála v sektoru nemovitostí přetrvávat a představovat dlouhodobou výzvu pro ekonomické ambice Pekingu.