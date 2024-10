Krypto zprávy: 📉Bitcoin klesl o 3 % na 57 500 $ v týdnu, kterému dominovalo rozhodnutí Fedu 🗽

Na trhu s kryptoměnami přetrvává slabý sentiment.Bitcoin ztrácí 3 % a testuje 57 500 $, pod klíčovou rezistencí na 60 000 $ (EMA200)

Polygon a dogecoin ztrácejí téměř 5 %. Rekordní čisté přílivy do ETF (+230 milionů USD) minulý pátek nedokázaly zastavit pokles na trhu BTC

Výnosy amerických dluhopisů klesají spolu s indexy na Wall Street.Nasdaq ztrácí -1 %, dominuje mu pokles v polovodičovém sektoru

Trhy očekávají, že Fed sníží sazby o 50 bps.Regionální index NY Fed dnes klesl na nejvyšší hodnotu od roku 2022 (11,5 vs. -4,3 prognóza a -4,7 dříve)

Společnost S&P Global poukázala na riziko problémů s transparentností s rezervami společnosti Tether, která stojí za emisí stablecoinů USDT (75% podíl na trhu)

Navzdory poklesu síly a výnosů dolaru se zdá, že bitcoin není na trzích preferovaným „antidolarovým zajištěním“ (dokud nebudou reálné obavy z recese v USA) a ustupuje zlatu, které láme postupné historické rekordy. To vše znamená, že síla či slabost BTC začíná být opět vnímána jako globální barometr rizikového apetitu, který se během prázdnin dočasně zadýchal. Investoři na trhu s kryptoměnami mají právo být zklamáni, a pokud sentiment na akciových trzích dále slábne, rezignace a další impuls směrem dolů není vyloučena. Přesně 18. září Fed rozhodne o úrokových sazbách. Dopad rozhodnutí na Bitcoin může striktně záviset na indexech, vůči kterým se jeho korelace v poslední době poněkud zvýšila. Dnešní seance ukazuje, že investoři stále pociťují určitý stres před historicky prvním snížením sazeb v USA za 4 roky.

Bitcoin (D1 interval)

Cena respektuje 200denní exponenciální klouzavý průměr jako hlavní úroveň odporu, která se aktuálně pohybuje kolem 60 000 $. Odskok z této úrovně a téměř 5% pohyb směrem dolů naznačuje zjevnou slabost trhu. Rekordní přílivy do ETF nepomohly sentimentu a Microstrategy (MSTR.US) hlášený rekordní nákup BTC (asi 1,1 miliardy $) nedokázal trvale zlepšit sentiment. Vidíme mírnou býčí divergenci na RSI, ale formace praporky může předcházet dalšímu silnějšímu pohybu dolů. Klíčové úrovně podpory se pohybují kolem 51 000 $ a 48 000 $, které se vyznačují Fibonacciho retracementy a předchozími cenovými reakcemi.

Minulý týden byly páteční čisté přílivy do BTC rekordně vysoké od začátku září, a to 263 milionů dolarů. Náladu na trhu se jim však trvale zlepšit nepodařilo a průměrný držitel ETF na BTC v současné době opět poprvé od začátku srpna utrpí podle on-line ztrátu téměř 10 %. řetězová data. Průměrná výkupní cena krátkodobými držiteli (STH) je v současnosti oj. 62 tisíc USD. To znamená slevu na spotové ceny ve středních jednociferných číslech. Pokles pod 55 tisíc dolarů by mohl potenciálně vyvolat vlnu výprodejů a test nedávných důležitých podpor pro pokračující býčí trh.



Vrací se „strach z Tetheru“?

Společnost S&P Global uvedla, že Tether, největší světový emitent stablecoinů (USDT), v roce 2024 stále nedokončil žádné nezávislé audity; Samotný Tether získal od ratingového giganta nízké hodnocení 4 z 5. Regulátoři v USA a Spojeném království v současné době vyšetřují transakce v hodnotě přibližně 20 miliard dolarů na ruské burze Garantex. V lednu Cantor Fitzgerald, který spolupracuje s Tetherem, uvedl, že vidí důkazy, že Tether ve skutečnosti drží v rezervách tolik, kolik tvrdí – ale nikdo nekomentoval „proč“.

Společnost Tether měla podle Coin Terminal za posledních 30 dní tržby 400 milionů dolarů a ve výsledcích za 1. čtvrtletí uvedla, že drží americké státní dluhopisy v hodnotě více než 90 miliard dolarů. Celkové rezervy USDT na burzách v současné době činí 20,4 miliardy USD. Potenciálně by Tether-USD depeg zničilo událost pro celý kryptoprůmysl, nicméně USDT/BTC nebyl v roce 2022 zranitelný vůči žádným takzvaným „programovaným stablecoinům“ depeg, kolaps FTX a UST (Luna) a také kruh (USDC) dočasný depeg v loňském roce. Bitcoin by mohl být potenciálním příjemcem takzvaných „stabilních coinů“ (potenciál rostoucího přílivu do BTC).

