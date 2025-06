LVMH ztrácí dech: Dior stagnuje, koňak se neprodává a akcie klesají

Společnost LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE čelí největšímu poklesu za poslední roky. Prudký propad poptávky v Číně, hrozba vyšších cel ze strany USA a vnitřní slabiny způsobily pokles akcií téměř o polovinu od vrcholu v dubnu 2023. Tržní kapitalizace se snížila o 221 miliard eur. LVMH již není nejhodnotnější firmou Francie, tuto pozici převzal konkurent Hermès.

Zakladatel a výkonný ředitel Bernard Arnault, který budoval impérium více než tři desetiletí, klesl v žebříčku Bloomberg Billionaires Index z 1. na 9. místo. Jeho majetek se snížil z vrcholu 231 miliard dolarů (březen 2024) na přibližně 150 miliard. Přesto rodina Arnaultových masivně nakupuje akcie firmy. Od ledna 2025 investovala do zpětného odkupu více než 1,1 miliardy eur.

LVMH a celý luxusní sektor trpí nejen kvůli slábnoucí čínské poptávce, ale i kvůli rostoucímu nacionalismu a obchodním bariérám. Čínští spotřebitelé více utrácejí za domácí značky a vyhýbají se okázalému luxusu. V USA narůstá nejistota ohledně cel, přičemž Donald Trump hrozí 50procentními dovozními cly na evropské zboží. Ačkoli má s Arnaultem dlouholeté vztahy, setkání v Bílém domě žádnou výjimku nepřineslo.

LVMH je dnes konglomerát s více než 75 značkami. Rozsáhlá akviziční strategie zanechala firmu s různorodým portfoliem od kabelek Louis Vuitton po restauraci L’Ami Louis. Různá výkonnost značek vedla k tomu, že investoři začali na akcii uplatňovat tzv. konglomerátní slevu. Zatímco Hermès se obchoduje za 50násobek budoucích zisků, LVMH pouze za 20.

Dior, druhá největší módní značka skupiny, pod vedením Delphine Arnault ztratila dynamiku. Tržby klesly a značka čelila i skandálu v Itálii, kde subdodavatelé využívali nelegální pracovní sílu. V divizi Moët Hennessy se propadl prodej koňaku kvůli nižší poptávce v Číně a konkurenci levnějšího alkoholu v USA. Výsledkem byla výměna generálního ředitele a oznámení o snížení 13 procent pracovních míst.

Ačkoli jsou všechny Arnaultovy děti zapojené do byznysu, jednoznačný nástupce stále neexistuje. Delphine řídí Dior, Alexandre přešel z Tiffany na pomoc v Moët Hennessy, Frédéric působil v Tag Heuer. Arnault si prodloužil možnost výkonu funkce CEO do 85 let a nadále firmu řídí s plnou kontrolou. Investoři však stále hlasitěji mluví o tzv. governance discountu – sníženém ocenění akcie kvůli nejistotě v řízení.

Investoři i analytici tlačí LVMH k revizi portfolia. V uplynulém roce firma prodala značky jako Off-White či Stella McCartney. Mezi potenciální na odprodej se zmiňuje i Sephora nebo změny ve struktuře Moët Hennessy. Analytici z HSBC také upozorňují na slabiny v nabídce Louis Vuitton, která působí nejednotně a ztrácí jasný cíl.