Mají ještě akcie Intelu kam padat, nebo má už to nejhorší za sebou?

Americká společnost Intel kdysi patřila z hlediska zisků mezi největší světové firmy a v tom co dělala byla dominantní. Posledních zhruba 10 let se ale množí problémy, které vyústily ve velký propad akcií ak tomu, že Intel přestal vydělávat. Nyní ale přišlo několik menších pozitivních zpráv, které by mohly Intel nakopnout konečce k růstu, i když bude jeho cesta ještě hodně složitá.

Na to, čím si firma poslední dekádu prošla, jaké problémy má a jak se z nich může dostat jsme se podívali v našem novém videu.