Meta investuje do humanoidních robotů s umělou inteligencí

Společnost Meta Platforms Inc. se po rozšíření do oblasti rozšířené reality a umělé inteligence chystá investovat do humanoidních robotů. Plánuje vyvinout AI poháněné roboty, kteří budou schopni vykonávat domácí práce a další fyzické úkoly.

Nová strategie v rámci Reality Labs

Meta vytváří nový tým v rámci svého Reality Labs, který se bude zaměřovat na vývoj jak hardwaru, tak softwaru humanoidních robotů. Primární cíl je vyvinout senzory, umělou inteligenci a software, které budou sloužit dalším výrobcům robotů. Firma zatím neplánuje vlastního robota, ale nevylučuje tuto možnost do budoucna.

Spolupráce a technologický základ

Meta už začala jednat s firmami jako Unitree Robotics a Figure AI Inc. Hlavním tahounem projektu je Marc Whitten, bývalý výkonný ředitel Cruise (divize autonomních vozidel společnosti General Motors). Meta spoléhá na svou expertizu v AI, rozpoznávání rukou a práci se senzory, které využívá v rozšířené realitě.

Inspirace z trhu a konkurence

Meta vidí potenciál v humanoidních robotech především pro domácí využití, na rozdíl od Tesly, jejíž Optimus se zaměřuje na průmyslové použití. Další technologičtí giganti, jako Apple a Google DeepMind, se humanoidními roboty také zabývají.

Výzvy a budoucnost humanoidů

Meta očekává, že první užiteční humanoidi budou k dispozici až za několik let. Největší výzvou je adaptace robotů na různá domácí prostředí, která jsou méně standardizovaná než například městské silnice pro autonomní auta. Firma plánuje investovat miliardy dolarů do vývoje této technologie.

Meta chce vytvořit platformu pro robotiku, podobně jako Google se svým Androidem v mobilním průmyslu. Pokud uspěje, mohla by být klíčovým hráčem v budoucnosti inteligentních humanoidních robotů pro domácnosti.