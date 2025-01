Microsoft vyškolí 1 milion Jihoafričanů v oblasti AI a kybernetické bezpečnosti do roku 2026

Společnost Microsoft oznámila ambiciózní iniciativu, jejímž cílem je do roku 2026 vybavit 1 milion Jihoafričanů dovednostmi v oblasti umělé inteligence (AI) a kybernetické bezpečnosti. Tento program má za cíl poskytovat příležitosti k získání dovedností a certifikací uznávaných v oboru, což umožní mladým lidem konkurovat na globální úrovni.

Závazek k rozvoji Afriky

Tato iniciativa je součástí širšího závazku společnosti Microsoft vůči africkému kontinentu. V uplynulých pěti letech společnost vyškolila 4 miliony Afričanů a zavázala se vyškolit dalších 30 milionů v příštích pěti letech.

Strategické investice v Africe

Kromě vzdělávacích programů Microsoft investuje do infrastruktury na podporu technologického růstu v Africe. Společnost ve spolupráci s firmou G42 se sídlem ve Spojených arabských emirátech plánuje investovat 1 miliardu dolarů do geotermálně poháněného datového centra v Keni. Tato infrastruktura má za cíl rozšířit služby cloud computingu ve východní Africe a očekává se, že bude funkční během následujících dvou let.

Výkon akcií společnosti Microsoft

K 23. lednu 2025 se akcie společnosti Microsoft Corporation (MSFT) obchodují za 444,07 USD, což odráží pokračující růst a závazek firmy k globálním iniciativám.



15min graf zobrazující pohyb akcií Microsoftu (MSFT.US) dne 3. ledna 2025, analyzováno pomocí Bollingerových pásem (perioda 20). Akcie zaznamenávají průlom nad horní pásmo kolem 20:15, přičemž dosahují vrcholu na 448,63 USD, než se ustálí poblíž 443,57 USD. Zdroj: xStation5