MicroStrategy čelí miliardovým daním kvůli novým pravidlům alternativní firemní daně

Společnost MicroStrategy, jeden z největších firemních držitelů bitcoinu, čelí bezprecedentní daňové výzvě podle nových amerických daňových předpisů. Společnost uvedla, že by mohla dlužit miliardy dolarů na federálních daních z příjmů za nerealizované zisky z bitcoinu, a to i v případě, že by nikdy žádný bitcoin neprodala. Tento vývoj vyplývá z alternativní firemní minimální daně (CAMT), která byla zavedena jako součást zákona o snížení inflace v roce 2022.

Dopad alternativní firemní minimální daně

CAMT vyžaduje, aby společnosti s průměrným ročním příjmem podle finančních výkazů přesahujícím 1 miliardu USD platily minimální daň ve výši 15 % z upraveného GAAP zisku. To znamená, že společnosti jako MicroStrategy by mohly být zdaněny za nerealizované zisky z držby bitcoinu.

MicroStrategy, která vlastní bitcoin v hodnotě 47 miliard USD s nerealizovanými zisky ve výši 18 miliard USD, by mohla čelit daňové povinnosti až 4 miliardy USD, pokud by cena bitcoinu zůstala stabilní. Společnost uvedla, že by se na ni mohla tato daň vztahovat od roku 2026.

Nové účetní standardy pro kryptoměny

Od roku 2024 vyžadují pravidla účetnictví podle GAAP, aby společnosti uváděly kryptoměny v reálné tržní hodnotě, včetně výkyvů hodnoty ve svých výkazech zisku a ztráty. Dříve byly kryptoměny klasifikovány jako nehmotná aktiva, jejichž hodnotu bylo možné snížit, ale ne zvýšit. Tato změna účetních pravidel nyní významně ovlivňuje finanční výkazy společností.

V lednovém podání společnost MicroStrategy uvedla:

12,8 miliardy USD bude přidáno do jejího GAAP zisku k 1. lednu 2024.

bude přidáno do jejího GAAP zisku k 1. lednu 2024. 4 miliardy USD budou přidány do jejích odložených daňových závazků, což představuje potenciální daňovou povinnost, pokud by cena bitcoinu zůstala stabilní.

Možné výjimky ze strany IRS

Společnost MicroStrategy lobbuje u IRS, aby byly nerealizované zisky z kryptoměn vyňaty z CAMT, podobně jako se to již stalo u cenných papírů, jako jsou akcie. Zatím však IRS neudělila žádné výjimky pro kryptoměny.

Daňový analytik Robert Willens předpokládá, že IRS by mohla schválit výjimku během Trumpovy administrativy, která je známá svou podporou kryptoměn, zároveň však upozorňuje, že žádná garance neexistuje. Pokud by MicroStrategy nebyla osvobozena, mohla by být nucena prodat část svého bitcoinu na zaplacení daní, což by oslabilo její základní strategii akumulace bitcoinu.

Reakce trhu a dopad na investory

Tato situace vytváří významná rizika pro obchodní model MicroStrategy a důvěru investorů. Se svou tržní hodnotou 92 miliard USD se společnost obchoduje s výraznou prémií vůči hodnotě svých bitcoinových držeb, kterou někteří analytici považují za neodůvodněnou vzhledem k daňovým rizikům.

Pokud by byla společnost nucena prodat bitcoin na zaplacení daní, mohla by se stát jedním z nejméně efektivních způsobů, jak investoři získávají expozici vůči bitcoinu, vzhledem k dodatečné daňové zátěži.

Výhled pro MicroStrategy

Budoucnost MicroStrategy do velké míry závisí na konečném rozhodnutí IRS ohledně výjimek pro kryptoměny v rámci CAMT. Pokud by byla výjimka schválena, společnost by se mohla vyhnout miliardovým daňovým povinnostem. Pokud ne, tato daňová zátěž by mohla způsobit významné změny v její strategii zaměřené na bitcoin a celkovou finanční stabilitu.

Pro MicroStrategy a její akcionáře tak zůstává klíčové vyčkat na jasnost v rozhodování IRS, která určí směr dalšího vývoje společnosti.



15min graf zobrazující pohyb ceny MicroStrategy (MSTR.US) dne 2. ledna 2025, analyzováno pomocí Bollingerových pásem (perioda 20). Akcie prorazila horní pásmo kolem 21:15, dosáhla maxima 383,74 USD, poté se korigovala na 372,52 USD. Cena zůstává volatilní a osciluje kolem středního pásma později během obchodní seance. Zdroj: xStation5