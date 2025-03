MicroStrategy pokračuje v akumulaci Bitcoinu a agresivním získávání kapitálu

Společnost Strategy, dříve známá jako MicroStrategy, pokračuje ve své agresivní strategii akumulace Bitcoinu. Mezi 10. a 16. březnem 2025 nakoupila dalších 130 BTC za přibližně 10,7 milionu dolarů. Průměrná nákupní cena činila 82 981 USD za Bitcoin.

Celkové držby společnosti Strategy nyní dosahují 499 226 BTC, které byly pořízeny za 33,1 miliardy dolarů, s průměrnou cenou 66 360 USD za BTC.

Získávání kapitálu na další nákupy

Strategy oznámila plán získat až 21 miliard dolarů prostřednictvím nabídky konvertibilních prioritních akcií s výnosem přes 9 %. Tento kapitál bude použit na další nákupy Bitcoinu.

Pokud by cena Bitcoinu zůstala kolem 80 000 USD, mohl by Strategy nakoupit dalších 262 500 BTC, čímž by dosáhl vlastnictví 3,6 % všech Bitcoinů v oběhu.

Finanční inženýrství a dynamika trhu

Společnost využívá agresivní vydávání akcií a akciových nástrojů k financování nákupů Bitcoinu. Tento model pomáhá udržovat akcie Strategy nad jejich čistou účetní hodnotou.

Přestože cena akcií Strategy výrazně vzrostla od přechodu na Bitcoin, výnosy ze samotné investice do Bitcoinu zaostávají za vývojem BTC. Udržitelnost tohoto modelu závisí na stálém růstu ceny Bitcoinu a ochotě investorů dál financovat nákupy.

Reakce trhu a regulační faktory

Po oznámení nabídky prioritních akcií klesla hodnota akcií Strategy o 4,4 %. Investoři mají obavy z rizik spojených s velkou expozicí vůči Bitcoinu a potenciální regulace ze strany úřadů.

Spoluzakladatel a výkonný předseda Strategy Michael Saylor je známý svými odvážnými prohlášeními o Bitcoinu, což může přitáhnout zvýšený dohled regulátorů.