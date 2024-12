MicroStrategy se díky růstu Bitcoinu blíží zařazení do indexu Nasdaq 100

Společnost MicroStrategy Incorporated (MSTR) zaznamenala pozoruhodný růst své akciové ceny, poháněný rozsáhlými investicemi do Bitcoinu (BTC). K 11. prosinci 2024 dosáhla cena akcií společnosti 402,34 USD, což představuje významný nárůst oproti předchozím úrovním. Tento výkon staví společnost do pozice silného kandidáta na zařazení do indexu Nasdaq 100 při jeho nadcházející reorganizaci.



Strategické investice do Bitcoinu

Pod vedením výkonného předsedy Michaela Saylora společnost MicroStrategy agresivně navyšovala své podíly v Bitcoinu. Nedávno společnost nakoupila Bitcoin za dalších 2,1 miliardy USD, čímž zvýšila své celkové portfolio na přibližně 423 650 mincí. Tato strategie přinesla společnosti značné nerealizované zisky vzhledem k aktuální ceně Bitcoinu, která dosahuje 100 958 USD.



Dopady na trh

Růst akcií společnosti MicroStrategy úzce souvisí s výkonem Bitcoinu, který nedávno překročil hranici 100 000 USD. Tato korelace přitáhla zvýšenou pozornost investorů a vyvolala diskuse o potenciálním zařazení společnosti do významných akciových indexů. Zařazení do indexu Nasdaq 100 by mohlo dále zvýšit atraktivitu akcií, protože investiční fondy upravují své portfolia podle složení indexu.



Názory na strategii společnosti

Zatímco odvážný přístup společnosti MicroStrategy přinesl působivé výsledky, vyvolává také diskuse o firemním přístupu k riziku. Někteří analytici varují, že těžká závislost společnosti na Bitcoinu ji vystavuje významné tržní volatilitě, která by mohla ovlivnit její finanční stabilitu.



30minutový graf společnosti MicroStrategy Inc. (MSTR) – Volatilita akcií během růstu Bitcoinu a spekulací o zařazení do Nasdaq 100 (říjen–prosinec 2024). Zdroj: xStation5