Mileiho obrana proti kryptoměnám se uprostřed skandálu s Memecoinem obrátila proti němu

Argentinský prezident Javier Milei čelil rostoucí kontrole poté, co pokus bagatelizovat jeho zapojení do kryptoměnové kontroverze vyústil v další reakci. Libertariánský vůdce obhajoval svou roli při propagaci memecoinu, který se později zhroutil, ale jeho televizní výroky zastínil neupravený segment, který se objevil na internetu, což zintenzivnilo rozruch a ovlivnilo argentinské trhy.

Milei se ke kontroverzi vyjádřil v pondělním večerním televizním rozhovoru, kde vysvětlil, že před nástupem do funkce jednal v dobré víře jako soukromá osoba. Trval na tom, že jeho záměrem bylo spíše zvýšit povědomí než podpořit podnik, který tvrdí, že podporuje argentinské podniky. Jeho poznámky však byly rychle zastíněny, když se nezveřejněná část rozhovoru objevila na YouTube a poté byla smazána. V uniklém klipu Milei navrhl, že se poradí s ministrem spravedlnosti o možných právních opatřeních, což vyvolalo šeptem zásah jeho nejvyššího poradce Santiaga Caputa.

Autor rozhovoru, Jonatan Viale z Todo Noticias, uznal citlivost situace a vyjádřil obavy z možných právních důsledků. V tomto segmentu se také ukázalo, že Vialeho otázky byly předem schváleny Mileiovým nejbližším okolím, včetně jeho sestry Kariny Mileiové, prezidentova mluvčího Manuela Adorniho a Caputa, což posílilo dojem přísně kontrolované mediální strategie.

Po úniku informací argentinská aktiva zažila volatilitu, přičemž státní dluhopisy patřily k nejhorším na rozvíjejících se trzích. Akcie významných argentinských společností, včetně YPF SA a Grupo Supervielle SA, otevřely poklesem, než část ztrát umazaly. Analytici naznačili, že reakce trhu odráží spíše opatrný sentiment než dlouhodobý posun, který závisí na schopnosti Milei účinně zvládnout následky.

Adorni se později pokusil incident objasnit a uvedl, že Caputo zasáhl z opatrnosti, aby zabránil možným chybným interpretacím. Zdůraznil, že Mileiova administrativa nediktuje podmínky pro rozhovory, a přerušení rozhovoru označil za přehnanou Čaputovu reakci. Ministr hospodářství Luis Caputo rovněž bagatelizoval obavy trhu a tvrdil, že žádný mezinárodní investor s ním tuto záležitost neřešil.

Mezitím se sporu chopili představitelé opozice, kteří podali více než 100 žalob a vyzvali k vyšetřování impeachmentu. Navzdory rostoucím politickým turbulencím se Milei nadále chystá na cestu do Washingtonu, kde se zúčastní konference Konzervativní politické akce a kde se má setkat s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

