Napětí mezi Trumpem a Powellem se zmírňuje, Trump neplánuje Powellovo odvolání

Zvolený prezident Donald Trump oznámil, že neplánuje odvolat předsedu Federálního rezervního systému (Fed) Jerome Powella před koncem jeho funkčního období v květnu 2026. Toto rozhodnutí přichází navzdory předchozí kritice Trumpa vůči Powellovi za jeho přístup k úrokovým sazbám.

Historické napětí mezi Trumpem a Powellem

Během svého prvního funkčního období Trump často kritizoval Powella za udržování vyšších úrokových sazeb, které podle něj bránily ekonomickému růstu. Trump dokonce označil Powella za „nepřítele“ a údajně zvažoval jeho odvolání.

Powellův postoj k nezávislosti Fedu

Powell opakovaně zdůrazňoval důležitost nezávislosti Federálního rezervního systému. Uvedl, že by na žádost o rezignaci nepřistoupil, a upozornil, že zákon chrání předsedu Fedu před odvoláním bez řádného důvodu.

Možné budoucí spory

I když Trump naznačil, že se nebude snažit Powella odvolat, analytici očekávají možné konflikty ohledně hospodářské politiky. Trumpovy návrhy, jako zavedení výrazných cel a daňových škrtů, by mohly vést k růstu inflace, což by donutilo Fed k udržování nebo zvýšení úrokových sazeb, což by mohlo být v rozporu s Trumpovými ekonomickými cíli.

Reakce trhu

Po Trumpově oznámení trhy zaznamenaly známky úlevy, což interpretovaly jako krátkodobě pozitivní zprávu pro akcie. Investoři však zůstávají opatrní ohledně potenciálních budoucích napětí mezi administrativou a Federálním rezervním systémem.