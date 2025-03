Nasdaq 100 klesá o 3 % kvůli obavám z růstu; dluhopisy posilují

Rostoucí obavy z toho, že cla a vládní opatření by mohly zbrzdit hospodářskou expanzi v USA, přispěly v posledních třech týdnech k dlouhodobé volatilitě trhů. Americké akcie se propadly a přiblížily se nejnižším úrovním od září, protože nálada investorů se stala opatrnější. Mezitím se zvýšila poptávka po bezpečných aktivech, jako jsou státní dluhopisy.

Výrazný výprodej hlavních technologických akcií silně zatížil obchodování, což investory tlačilo k defenzivním sektorům. Širší index S&P 500 rozšířil svůj pokles, přičemž skupina známá jako „velkolepá sedmička“ technologických gigantů se propadla o 5 %. Index Nasdaq 100 utrpěl ztrátu přesahující 3 %, zatímco index S&P 500 klesl o 2,3 %, čímž se poprvé od listopadu 2023 dostal pod svůj 200denní klouzavý průměr. Tesla Inc. klesla o 12 % a Nvidia Corp. stáhla akcie polovodičů na nejnižší úroveň od srpna. Průmyslový index Dow Jones se propadl o 1,2 %.

V souvislosti s těmito obavami klesly výnosy státních dluhopisů, protože investoři spekulovali, že ekonomická slabost by mohla přimět Federální rezervní systém ke snížení úrokových sazeb. Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů klesl o sedm bazických bodů na 4,23 %. Bitcoin rovněž ustoupil a klesl pod 80 000 USD.

Trumpův postoj k ekonomickému výhledu

Prezident Donald Trump připustil možnost ekonomických problémů a současnou situaci označil za „přechodné období“. Zastavil se však u předpovědi recese. V projevu v nedělním ranním vysílání Fox News ( Sunday Morning Futures) , se vyhnul přímé předpovědi recese a prohlásil: „Nerad takové věci předpovídám. Nastává přechodné období, protože to, co děláme, je velmi rozsáhlé.“ K nejistotě na trhu přispělo jeho počáteční politické zaměření na cla a snižování počtu pracovních míst ve federálních úřadech.

Analytici na Wall Street se připravují na volatilitu

Tom Essaye ze společnosti The Sevens Report poznamenal, že Trumpovo pokračující odhodlání plnit svůj politický program zvyšuje tlak na trhy. Prudký pokles technologických akcií, zejména mezi nadhodnocenými megakapami, zesílil nervozitu na trhu. Segment indexu S&P 500, který nezahrnuje rychle rostoucí společnosti, však vykázal menší pokles o pouhých 0,5 %.

Index volatility na Wall Street (VIX) vzrostl na nejvyšší úroveň v tomto roce, přičemž vzrostly i ukazatele úvěrového rizika. Více než deset významných společností s investičním ratingem odložilo prodej dluhopisů kvůli nestabilitě na trhu. Analytici společností Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. a RBC Capital Markets zmírnili své býčí výhledy pro rok 2025, protože cla zvyšují obavy ze zpomalení hospodářského růstu.

Tarify jsou pro investory velkou obavou

Investiční experti, včetně Davida Bahnsena ze společnosti The Bahnsen Group, naznačují, že nejistota spojená s cly je více rušivá než jejich skutečné zavedení. „Nevěřím, že administrativa přesně ví, jak se situace s cly vyvine, ale vsadil bych se, že bude přetrvávat dostatečně dlouho na to, aby utlumila hospodářskou aktivitu alespoň na čtvrt roku nebo dva,“ řekl. Bahnsen také spekuloval, že problém by nakonec mohly vyřešit obchodní dohody, díky nimž se předchozí narušení zdá být zbytečné.

Sam Stovall ze společnosti CFRA naznačil, že délka opatrnosti na trhu bude záviset na tom, jak dlouho bude trvat, než ustoupí obchodní nejistota a obavy z recese. „Trhy zůstávají citlivé na obchodní politiku, přičemž existuje značná nejistota ohledně rozsahu a dlouhodobosti cel,“ uvedli Jason Pride a Michael Reynolds ze společnosti Glenmede. Zdůraznili, že pro trhy bude rozhodující, zda budou cla použita jako dočasný nástroj vyjednávání, nebo se stanou trvalou součástí obchodní politiky USA.

Sentiment investorů se zhoršuje

Podle průzkumu Americké asociace individuálních investorů jsou drobní investoři stále pesimističtější a většina z nich očekává v příštích šesti měsících pokles cen akcií. Necelých 20 % očekává, že ceny akcií v tomto období porostou.

Navzdory negativním ukazatelům sentimentu analytici poznamenávají, že pozice investorů zůstává vychýlena směrem k dlouhým akciím. Dan Wantrobski ze společnosti Janney Montgomery Scott upozornil, že pokud bude přetrvávat makroekonomická nejistota, mohlo by následovat další snižování rizika u akcií. Mark Hackett ze společnosti Nationwide se mezitím domnívá, že trh se možná blíží ke dnu, a nikoliv že vstupuje do dlouhodobého poklesu.

„Musíme sledovat rizika poklesu, včetně slabosti trhu práce a stažení spotřebitelů, které by mohlo vést ke stagflaci,“ varoval Hackett. Naznačil však, že pokud se klíčové ekonomické problémy - jako je dluhový strop, riziko uzavření vlády a cla - vyřeší příznivěji, než se očekává, trhy by se mohly odrazit ode dna.