⏫NATGAS narůstá o 5 %

❄️Ostrý pokles předpovědi teplot na konec listopadu a začátek prosince vyhnal ceny zemního plynu na nejvyšší úrovně od června.

Kontrakty v polovině týdne výrazně vzrostly a ceny dosáhly 3,10 USD/MMBTU, což je nejvíce od června. Zajímavé je, že k tomu dochází těsně před uzavřením kontraktu, který historicky zaznamenal pokles cen během 1–2 dnů před událostí. Dnešní zisky jsou však podporovány výrazným posunem předpovědí počasí v USA.

Předpovědi ukazují na výrazný pokles teplot na přelomu listopadu a prosince, což je v ostrém kontrastu s teplejšími předpověďmi vydanými před pouhými dvěma dny. Zdroj: Bloomberg Finance LP



Počet topných denostupňů v USA výrazně stoupl nad pětiletý průměr.

S cenami, které dnes vzrostly o více než 5 %, testují se na 3,10 USD/MMBTU, což je nejvíce od června, a po zítřejším zasedání se očekává, že cena nastane po zítřejším zasedání, takže udržitelná cena na současných úrovních by mohla vést k tomu, že ceny po přehrání se otevřou blízko 3,30 USD/MMBTU – nejvyšší od ledna . Zatímco sezónnost naznačuje, že pokles by měl začít tento týden, zhoršující se předpovědi počasí by mohly posunout ceny dále k rozmezí 3,50-4,00 USD/MMBTU.





Zdroj: xStation5