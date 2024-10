📈NATGAS roste o 4,5 %

Futures na zemní plyn rostou z důvodu zvýšené pravděpodobnosti dopadu hurikánu na pevninu v USA🚩

Futures na zemní plyn Henry Hub (NATGAS) zastavily pokles a odrážejí se o více než 4,5 %, protože obchodníci se připravují na hurikán, který zasáhne východní pobřeží USA. Americké národní centrum pro hurikány uvádí, že cesta pro hurikán Francine povede přes klíčová území produkující LNG v Louisianě a Texasu; očekávaná trasa byla revidována více na východ. Meteorologické agentury v posledních hodinách zvýšily očekávanou sílu hurikánu.

Toky v úterý ráno na amerických terminálech LNG klesly o 12,6 miliardy kubických stop a zdálo se, že jsou o 1,1 % nižší než v předchozím týdnu. Francine se však k pobřeží USA ještě nedostala. Hurikán mohl trvat až několik dní;

V důsledku toho trh dnes slevuje ze zpráv a také z Francineina povýšení na hurikán kategorie 2; ropa ztrácí tváří v tvář očekávané nižší poptávce v rafinériích, v regionu a ceny plynu rostou na vlně obav o dodávky na klíčových terminálech LNG Freeport, Cheniere, Calcasieu, Cameron a Plaquemines v regionu. Podle zdrojů Bloombergu poslední dva terminály již zaznamenaly výrazně nižší a nulové toky plynu

Zdroj: KPRC, Click2Houston



NATGAS (M15 interval)

Prolomení nad 2,15 dolaru za MMBtu by mohlo býkům otevřít cestu k 2,30 dolaru, ale potenciálně dočasný a menší dopad Francine by mohl vyvolat další korekci směrem dolů 1:1 a vést k testu oblasti 2,12 dolaru na NATGAS. Poptávka v Asii zůstává utlumená, asijské futures na LNG se za listopad obchodují se slevou do října (backwardace). Plnění evropských zásobníků plynu je na sezónním maximu, 93 % oproti 86 % pětiletému průměru.

Zdroj: xStation5