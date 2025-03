NATGAS roste o 6 % kvůli obavám spojeným s odvetnými cly Kanady 📈

Kontrakt NATGAS roste během dnešní seance téměř o 9 % kvůli rostoucí nejistotě na energetickém trhu po odvetných clech Kanady

Růst cen zemního plynu je poháněn obavami z eskalace obchodního konfliktu poté, co Ontario oznámilo 25% vývozní daň na elektřinu dodávanou do 1,5 milionu domácností v Minnesotě, Michiganu a New Yorku. Tento krok je odvetou za cla uvalená prezidentem Trumpem, uvedl premiér Ontaria Doug Ford.

Tato situace zvyšuje nervozitu na trhu, zejména proto, že na východním pobřeží USA byly v poslední době nižší než průměrné teploty. Ačkoli minulý týden panovalo mírnější počasí, náhlý růst cen energií vyvolává obavy, že možný návrat chladného počasí by mohl zvýšit domácí poptávku po zemním plynu v USA, což dále podporuje současný růst cen NATGAS.

Zdroj: xStation5