NATGAS stoupá nad 4 dolary

Futures kontrakty na zemní plyn v USA překonaly hranici 4 USD/MMBTU a dosáhly dvouletého maxima v souvislosti s nárůstem poptávky, kterou podporují mrazivé teploty v celé zemi.

V současné době ceny vzrostly o více než 5 % a snížily zisky z dřívějšího růstu, kdy na začátku dnešní seance vyskočily o téměř 10 %. Růst cen je přičítán prudkému nárůstu spotřeby plynu v posledních dnech, přičemž podle předpovědí bude chladné období přetrvávat nejméně po dobu následujících dvou týdnů.





Prodloužená chladná nálada: Předpovědi NOAA předpovídají na příštích 6 až 10 dní podprůměrné teploty v celém území USA. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





Spotřeba překračuje průměr: Spotřeba plynu se vrátila do pětiletého pásma, ale zůstává výrazně nad pětiletým průměrem. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





Očekávané čerpání zásob: Očekává se, že zvýšená poptávka bude mít za následek výrazné snížení zásob za uplynulý týden, které by mohlo přesáhnout 200 miliard kubických stop. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Globální faktory posilují býčí náladu

Rallye cen zemního plynu v USA se shoduje s nižšími teplotami v Evropě a sníženou dostupností plynu v důsledku zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do jihoevropských zemí. Nedávné sankce Bidenovy administrativy vůči různým ruským subjektům, včetně přístavů LNG, by navíc mohly dále podpořit poptávku po vývozu amerického LNG do Evropy.

Technický výhled

Zemní plyn na začátku týdne otevřel s výrazným odstupem díky přetrvávající silné poptávce. Cena v současnosti testuje horní hranici vzestupného trendového kanálu s potenciální podporou kolem úrovně 4 USD/MMBTU. Očekává se, že rollover kontraktu v tomto týdnu sníží cenu přibližně o 50-60 centů vzhledem k současné prudké backwardaci v krátkodobém kontraktu.

Zdroj: xStation5