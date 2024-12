Netflix dostal pokutu 4,75 milionu eur od nizozemského úřadu za porušení GDPR

Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů (DPA) udělil společnosti Netflix pokutu ve výši 4,75 milionu eur (4,98 milionu dolarů) za nedostatečné a nejasné informování uživatelů o zpracování jejich osobních údajů v letech 2018 až 2020.

Zjištění vyšetřování

DPA zjistil, že zásady ochrany soukromí společnosti Netflix porušily pravidla GDPR týkající se transparentnosti.

Hlavní problémy, které úřad identifikoval, zahrnují:

Nedostatečné vysvětlení důvodů , proč Netflix shromažďuje osobní údaje,

, proč Netflix shromažďuje osobní údaje, Nejasnosti ohledně doby uchovávání těchto údajů,

těchto údajů, Neúplné informace o sdílení údajů s třetími stranami.

Vyšetřování bylo zahájeno v roce 2019 na základě stížnosti rakouské organizace None of Your Business, která se zaměřuje na ochranu soukromí.

Reakce společnosti Netflix

Netflix s rozhodnutím DPA nesouhlasí a zdůrazňuje, že od začátku vyšetřování zásady ochrany soukromí výrazně zlepšil.

Společnost uvedla:

Během celého procesu plně spolupracovala s DPA,

s DPA, Nyní je zcela v souladu s požadavky GDPR,

s požadavky GDPR, Přísné vymáhání pravidel ze strany DPA podle ní přispívá k právní nejistotě pro společnosti působící v Evropě.

Význam dodržování GDPR

Tento případ podtrhuje klíčovou roli transparentnosti při zpracování osobních údajů v rámci GDPR.

Podle GDPR mají společnosti povinnost poskytovat uživatelům jasné a srozumitelné informace o tom:

Jaké osobní údaje shromažďují,

osobní údaje shromažďují, Proč tyto údaje shromažďují,

tyto údaje shromažďují, Jak jsou údaje používány a s kým jsou sdíleny.

Nedodržení těchto povinností může vést k významným finančním sankcím, jak ukázal tento případ.

Širší kontext pokut za GDPR

Netflix se připojil k řadě velkých společností, které od zavedení GDPR v roce 2018 obdržely vysoké pokuty.

Mezi významné případy patří:

Amazon : Pokuta 746 milionů eur v roce 2021 od lucemburského úřadu pro ochranu osobních údajů,

: Pokuta v roce 2021 od lucemburského úřadu pro ochranu osobních údajů, Google: Pokuta 50 milionů eur v roce 2019 od francouzského úřadu CNIL za nedostatečnou transparentnost a neplatný uživatelský souhlas.

Tyto případy ukazují odhodlání Evropské unie prosazovat pravidla GDPR a chránit právo občanů na soukromí.