Nike pod vedením nového generálního ředitele Elliotta Hilla: Zisky klesají, plán obnovy se rýsuje

Společnost Nike (NKE) oznámila výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku a pod vedením nového generálního ředitele Elliotta Hilla se potýká s problémy, ale formuluje strategii pro oživení. Tržby dosáhly 12,35 miliardy USD, což překonalo očekávání 12,13 miliardy USD, ale nedosáhly loňských 13,39 miliardy USD. Upravený zisk na akcii činil 0,78 USD, oproti očekávání 0,63 USD, ale byl nižší než loňských 1,03 USD.

Cílem Elliotta Hilla, který se do Nike vrátil po odchodu do důchodu v roce 2020, je přeorientovat společnost na sport a posílit vztahy s distribučními partnery. Jeho plán zahrnuje reinvestice do příběhu značky a obnovení integrované distribuce prostřednictvím Nike Direct a velkoobchodu. Hill připustil, že Nike ztratila „posedlost sportem“, a plánuje to napravit.

Nike se potýká s propadem prodeje - přímý prodej klesl o 13 %, digitální prodej o 21 % a velkoobchodní prodej o 3 %. Finanční ředitel Matthew Friend oznámil snížení nadbytečných zásob a přechod na model s menší slevovou aktivitou. Společnost očekává, že hrubá marže v příštím čtvrtletí klesne o 300 až 350 bazických bodů.

Akcie Nike od počátku roku klesly o více než 36 %, což je důsledkem problémů s distribučními partnery a konkurence značek jako On Holding, Skechers a Hoka. Analytici však věří v dlouhodobý potenciál společnosti Nike k oživení. Jak uvedl Simeon Siegel z BMO Capital Markets: „Pro společnost, jako je Nike, může být naděje mocnou hnací silou“.

Reakce akciového trhu na výsledky nebyla nejlepší a za poslední 4 čtvrtletí jsme se nedočkali pozitivní reakce v den po výseldcích; naopak, akcie se v reakci na výsledky za fiskální 4. čtvrtletí 2024 propadly o 20 %, a to byla nejhorší reakce za posledních 10 let.

Zdroj: Bloomberg, Yahoo Finance, XTB

Ani na tyto výsledky nereagovali investoři pozitivně a cena akcií se v průběhu odpoledního obchodování propadla o více než 4 %. V důsledku toho se akcie v současné době obchodují za přibližně 74 USD.

Zdroj: xStation5