Nio: Akcie vzrostly o více než 20 % díky čínskému stimulu a novým investicím

Akcie společnosti Nio (NYSE: NIO) v tomto týdnu zažily výrazný růst, kdy se ceny zvýšily o přibližně 22 % díky kombinaci pozitivních ekonomických signálů a důležitým investicím. Čína oznámila plány na urychlení ekonomického růstu a výrobce elektrických vozidel se může stát jedním z hlavních beneficientů.

Čínská centrální banka v minulém týdnu uvolnila měnovou politiku a poskytla fiskální podporu podnikům a spotřebitelům. Tyto kroky měly za cíl zvýšit úvěrování, podpořit trh s nemovitostmi a poskytnout domácnostem více peněz na výdaje. To by mělo poskytnout silnější vítr do plachet poptávce po elektrických vozidlech.

Nio v posledních měsících pravidelně oznamovalo dodávky přes 20 000 vozidel každý měsíc, což je poprvé, co dosáhlo takových čísel. Očekává se, že se tento trend udrží i při zveřejnění zářijových výsledků příští týden.

Dalším faktorem, který přispěl k růstu akcií Nio, byla zpráva o investici ve výši 13,3 miliardy jüanů (1,9 miliardy USD) od stávajících akcionářů. Akcie Nio vzrostly o téměř 16 % po oznámení, že investice přichází jak z vlastního kapitálu, tak z prostředků strategických investorů.

Mezi investory jsou i významné subjekty jako Hefei Jianheng New Energy Automobile Investment Fund a Anhui Provincial Emerging Industry Investment Co., které se dohodly na investici 3,3 miliardy jüanů (462 millionu USD) do nově vydaných akcií Nio China. Nio Inc. také investuje dalších 10 miliard jüanů (1,4 miliard USD). Po těchto transakcích se podíl mateřské společnosti sníží na 88,3 %, zatímco strategičtí investoři a další akcionáři si rozdělí zbývajících 11,7 %.

Podle Morgan Stanley tato nová investice vyřeší debatování o financování společnosti a zlepší krátkodobý cash flow. I když Nio dosud nebylo ziskové a za druhé čtvrtletí vykázalo ztrátu 4,5 miliardy jüanů (630 millionu USD), jeho čtvrtletní tržby vzrostly na 17,5 miliardy jüanů (2,45 miliard USD), což je o něco více, než analytici očekávali.

Nio se snaží získat konkurenční výhodu prostřednictvím své nabíjecí sítě a investic do technologií výměny baterií a dokonce i do oblastí mimo automobilový průmysl, jako jsou polovodiče. Vzhledem k rostoucí domácí konkurenci a celním tarifům v zahraničí je situace v sektoru elektrických vozidel komplikovaná.

S ohledem na nově získané prostředky a podporu čínské vlády se očekává, že Nio bude mít prostor pro další růst, zejména pokud dojde k oživení na trhu elektrických vozidel. Akcie Nio se tak mohou dále rozrůstat, zejména pokud výsledky za září ukáží pozitivní trend.

Trh s elektrickými vozidly v Číně se zdá být na vzestupu, a Nio má nyní příležitost těžit z nových investic a stimulů, což mu může umožnit nejen přežít, ale také prosperovat v rychle se vyvíjejícím prostředí.