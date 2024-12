Odvolací soud potvrdil zákaz TikToku v USA kvůli obavám o národní bezpečnost

Federální odvolací soud v pátek potvrdil, že vláda Spojených států může zakázat TikTok s odvoláním na obavy o národní bezpečnost spojené s jeho čínským vlastnictvím. Tento přelomový rozsudek zintenzivnil debatu o ochraně dat, svobodě projevu a geopolitických napětích.

Rozsudek soudu a jeho dopady

Tříčlenný panel odvolacího soudu pro obvod District of Columbia rozhodl, že Kongres jednal v rámci svých pravomocí, když přijal zákon požadující prodej TikToku nebo jeho zákaz. Tento zákon, podepsaný prezidentem Joem Bidenem v dubnu, má vstoupit v platnost v lednu 2025.

Soudce Douglas Ginsburg uvedl, že První dodatek ústavy chrání svobodu projevu v USA, ale zdůvodnil zákaz jako nezbytné opatření proti zahraničnímu protivníkovi.

„Vláda jednala výhradně proto, aby ochránila tuto svobodu před zahraničním nepřítelem a omezila jeho schopnost shromažďovat data o lidech ve Spojených státech,“ napsal Ginsburg.

Dopad na uživatele TikToku

Ačkoli rozsudek nekriminalizuje používání TikToku pro jeho 170 milionů uživatelů v USA, zakazuje obchodům s aplikacemi, jako je Google Play nebo App Store, distribuci nebo aktualizaci aplikace. Internetové hostingové služby by také měly zákaz podporovat TikTok, což by fakticky znamenalo jeho konec v USA.

Společnost ByteDance, mateřská firma TikToku, odmítla prodej svých operací v USA, přičemž čínská vláda také silně oponuje povinnému prodeji, aby zachovala kontrolu nad algoritmy a datovou infrastrukturou TikToku.

Argumenty TikToku a další kroky

TikTok dlouhodobě popírá, že by představoval bezpečnostní riziko, a označil americké obavy za spekulativní. Společnost dříve spustila projekt „Project Texas“ za 1,5 miliardy dolarů, který měl zajistit uchování dat uživatelů v USA. Tyto snahy však ztratily na důvěryhodnosti poté, co se ukázalo, že data byla nadále sdílena s mateřskou společností.

TikTok plánuje podat odvolání k Nejvyššímu soudu USA, ačkoli ten není povinen případ projednat.

Širší geopolitický kontext

Zákaz TikToku je klíčovým momentem v globálním řízení internetu. Zatímco USA dosud neomezily přístup k velkým sociálním platformám, tento krok připomíná čínskou „Velkou zeď“ cenzury, která blokuje služby jako Google, YouTube a Facebook.

Analytici považují zákaz za symbol rostoucího technologického soupeření mezi USA a Čínou, zdůrazňující obavy z kontroly osobních dat v digitálním věku.

Budoucí nejistoty

Návrat Donalda Trumpa do Bílého domu by mohl situaci TikToku dále zkomplikovat. Trump se během svého prvního funkčního období pokusil TikTok omezit, ale později vyjádřil obavy, že zákaz by mohl uživatele přesměrovat ke konkurenci, jako je Facebook.

Zatím však společnosti Google a Apple neupřesnily, jak hodlají zákaz realizovat.