OECD snižuje odhady globálního růstu: Obchodní napětí a cla brzdí ekonomiku

​Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dnes aktualizovala své prognózy globálního hospodářského růstu, přičemž jako hlavní důvod uvedla rostoucí obchodní napětí způsobené zaváděním nových cel ze strany Spojených států pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Podle OECD tyto obchodní konflikty zpomalují globální ekonomický růst a zvyšují inflaci

V aktualizované zprávě OECD snížila odhad růstu světové ekonomiky na rok 2025 z původních 3,3 % na 3,1 %. Tento pokles je připisován zvýšeným obchodním bariérám a rostoucí geopolitické nejistotě, které negativně ovlivňují investice a spotřebitelskou důvěru. ​

Spojené státy, Kanada a Mexiko patří mezi země nejvíce zasažené těmito opatřeními. Pro USA OECD snížila prognózu růstu HDP na rok 2025 z 2,4 % na 2,2 % a na rok 2026 z 2,1 % na 1,6 %. Kanada by měla zaznamenat téměř poloviční pokles růstu, zatímco mexická ekonomika by se mohla propadnout do hluboké recese.

Také Spojené království čelí negativním dopadům obchodních sporů. OECD snížila odhad růstu britské ekonomiky pro rok 2025 o 0,3 procentního bodu na 1,4 %. Inflace zůstává i nadále problémem, což zvyšuje tlak na domácnosti a podniky.

OECD varuje, že další eskalace obchodních konfliktů by mohla způsobit ještě větší škody globální ekonomice. Potenciální zvýšení cel by mohlo negativně ovlivnit produkci a dále zvýšit inflaci, což by mělo dopad na životní úroveň obyvatelstva. ​

V reakci na tuto situaci vyzývá OECD vlády ke společným řešením v rámci globálního obchodního systému, což by vedlo k omezení dalšího posílení protekcionistických opatření. Spolupráce mezi zeměmi je klíčová pro udržení stability a podpory hospodářského růstu v nejistých časech. ​

Je zřejmé, že současné obchodní napětí má dalekosáhlé důsledky pro globální ekonomiku. Bez koordinovaného úsilí o zmírnění těchto konfliktů hrozí další zpomalení hospodářského růstu a zhoršení životní úrovně obyvatel po celém světě.