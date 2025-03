ON Semiconductor projevuje zájem o převzetí Allegro Microsystems

Společnost Allegro Microsystems Inc. vzbuzuje zájem o převzetí ze strany ON Semiconductor Corp., jednoho z jejích větších konkurentů. ON Semi již několik měsíců spolupracuje s poradci na možné akvizici Allegra.

Potenciální akvizice a její dopady

ON Semiconductor se sídlem ve Phoenixu se zaměřuje na rozšíření svých kapacit v oblasti automobilových polovodičů. Podle dostupných informací by se mohli objevit i další zájemci o koupi Allegra. Společnost Allegro však zatím neoznámila, zda je k prodeji otevřená.

Tato zpráva vedla k růstu akcií Allegra o 12 % v předobchodní fázi na burze v New Yorku. Tržní hodnota společnosti se pohybuje kolem 4,1 miliardy USD, zatímco ON Semi má hodnotu 19,8 miliardy USD, přestože od začátku roku zaznamenala pokles o 25 %.

Změny ve vedení Allegra

Minulý týden Allegro oznámilo výměnu generálního ředitele. Vineeta Nargolwalu, který firmu vedl téměř tři roky, nahradil Mike Doogue, dlouholetý manažer společnosti.

Největším akcionářem Allegra je japonská společnost Sanken Electric Co., která vlastní 32% podíl.

Význam akvizice pro automobilový a průmyslový sektor

Allegro Microsystems se specializuje na vývoj pokročilých polovodičů a je lídrem v oblasti snímacích a energeticky úsporných řešení pro řízení pohybu. Jeho produkty se využívají v automobilových motorech, bezpečnostních systémech, datových centrech a průmyslových zařízeních.

Podobně se ON Semiconductor zaměřuje na technologie pro automobilový, průmyslový a cloudový sektor. Očekává se, že akvizice by pomohla ON Semi posílit své postavení v automobilovém průmyslu, který čelí výzvám kvůli zpomalování trhu s elektromobily v USA pod vládou Donalda Trumpa.

Zatím však zůstává nejasné, zda Allegro přijme nabídku na akvizici, a zda se objeví další potenciální kupci.



Graf Allegro Microsystems (ALGM.US, D1)

Klouzavé průměry (EMA a SMA)

EMA 50 (oranžová křivka) – Krátkodobější trendový indikátor.

– Krátkodobější trendový indikátor. SMA 200 (modrá křivka) – Dlouhodobý trendový indikátor.

– Dlouhodobý trendový indikátor. Aktuálně EMA 50 je pod SMA 200 , což značí, že se trh nachází v medvědím trendu (downtrend).

, což značí, že se trh nachází v (downtrend). Cena se však blíží SMA 200, což může naznačovat možnou změnu trendu.

Zdroj: xStation5