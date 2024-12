Palivo 48. týden: Ceny ropy nereagují na rozhodnutí OPEC+

Ceny pohonných hmot v roce 48. Týden (25.11. - 02.12.) se na Slovensku zvýšil. Ceny benzinu se zvýšily o 0,017 €/l, tj. o 1,13 % a dosáhly ceny 1,521 €/l. Ceny nafty vyskočily o něco rychleji, a to o 2,64 %, tj. o 0,038 €/l a dosáhly 1,479 €/l.

Ceny pohonných hmot v České republice také vzrostly, ale o něco méně než na Slovensku. Ceny benzinu se zvýšily o 0,06 Kč/l, tj. o 0,1 %, a dosáhly ceny 35,74 Kč/l. Cena motorové nafty se zvýšila o 0,16 Kč/l, tj. o 0,4 %, a dosáhla 35,26 Kč/l. Koruna byla mírně silnější, což tlumilo prudší růst cen v eurovém vyjádření.

Ceny ropy však v průběhu týdne klesly o 2,97 % na 72,94 USD za barel. Aktuálně jsou rovněž mírně níže, a to o 1,34 % na 71,95 USD za barel.

Pokles cen souvisí především s nižší geopolitickou prémií, protože vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Hizballáhem. Přesto geopolitické riziko nemizí a na Blízkém východě probíhají konflikty, naposledy v Sýrii. Jelikož však Sýrie již není významným vývozcem ani producentem ropy a ropných produktů, ceny ropy na toto riziko výrazně nereagovaly.

Změna stavu zásob ve Spojených státech však ukázala na pokračující oslabování poptávky ze strany největšího spotřebitele, Spojených států, a ceny ropy tak pokračovaly v korekci. V Číně jsme se však dočkali o něco pozitivnějších údajů z výrobního sektoru, po Novém roce však může výrazněji zasáhnout protekcionistická politika Donalda Trumpa, ale i EU. Prozatím se tedy očekává, že trh s ropou bude stále přezásoben.

Zasedání OPEC ceny ropy výrazněji neovlivnilo, a to i přesto, že OPEC rozhodl o prodloužení produkčních škrtů až do dubna, tedy do druhého čtvrtletí 2025, zatímco poprvé měl začít rozpouštět svá omezení již v říjnu 2024. Trh s ropou tak zřejmě zůstane i přes pokračující škrty přebytkový.

Ceny v Rotterdamu jsou stabilní, dokonce i cena nafty mírně klesá, což signalizuje, že takové zdražení pohonných hmot, jakého jsme svědky v současnosti, je pouze krátkodobé a je reakcí na ještě předchozí mírné zdražení ropy na světovém trhu. Prozatím neočekávám, že by tento nárůst přetrvával. Ceny benzinu a nafty by proto měly zůstat v příštích měsících stále stabilní.