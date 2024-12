Palivo 51. týden: Výhled čínské ekonomiky se zlepšuje, ceny pohonných hmot rostou

Ceny pohonných hmot v 51. týdnu (16. prosince - 23. prosince) mírně vzrostly. Ceny benzinu vzrostly o 1,27 %, tj. o 0,019 EUR/l, a dosáhly 1,524 EUR/l. Podobným tempem rostly i ceny motorové nafty, které se za týden zvýšily o 1,23 %, tj. o 0,018 €/l, a dosáhly 1,477 €/l.

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU, Yahoo Finance, XTB

Ceny pohonných hmot v České republice vzrostly jen mírně. U benzinu jsme zaznamenali nárůst o 0,02 Kč/l, tj. 0,05 %, u nafty byl nárůst o něco vyšší, a to 0,09 Kč/l, tj. 0,25 %. Ceny nafty tak dosáhly úrovně 35 Kč/l a ceny benzinu 35,64 Kč/l. Tento nárůst byl způsoben především slabší korunou, která klesla o 0,4 %.



Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU, Yahoo Finance, XTB

Ceny ropy Brent v průběhu týdne klesly o 2,08 % a uzavřely na 72,94 USD za barel. V tomto týdnu však vidíme jejich nárůst o 1,54 % na 74,06 USD za barel.

Pokles cen v minulém týdnu byl způsoben především změnou očekávání ohledně měnové politiky USA. Po zasedání amerického Federálního rezervního systému (Fed) se ukázalo, že jeho představitelé očekávají vyšší úrokové sazby po delší dobu. Očekává se, že tyto sazby budou i nadále brzdit spotřebu, což má nepřímý vliv na sníženou poptávku po pohonných hmotách.

Tento týden však došlo k mírnému nárůstu cen díky pozitivním zprávám z Číny. Ta oznámila své plány na fiskální expanzi v příštím roce, včetně dosud největší emise státních dluhopisů ve výši 3 bilionů jüanů (395 miliard eur). Tento krok, který má podpořit spotřebu domácností a investice, předčil očekávání investorů a obchodníků, což následně způsobilo růst cen ropy. K vyšším očekáváním obchodníků ohledně čínské poptávky přispěla také Světová banka, která zvýšila výhled růstu čínské ekonomiky.

Velkoobchodní ceny pohonných hmot v Evropě měly v posledních týdnech mírně rostoucí tendenci, a to především v důsledku vyšší poptávky a růstu marží před nadcházejícími svátky. Na světovém trhu však ceny ropy zůstaly relativně stabilní a pohybovaly se převážně do strany, bez výraznějších změn směrem nahoru či dolů. To naznačuje stabilitu cen pohonných hmot v nadcházejících týdnech, která zůstává mou prognózou, přičemž se neočekává, že by krátkodobé výkyvy měly dlouhodobý dopad. Tento mírný růstový trend se však může udržet v případě růstu cen ropy na mezinárodních trzích.

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB