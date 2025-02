Palivo 7. týden: Ropa reaguje na příchozí zprávy volatilně

Ceny pohonných hmot na Slovensku zůstaly v 7. týdnu (17.2. - 10.2.) relativně stabilní. Ceny benzinu se mírně snížily o 0,001 €/l, tj. o 0,06 % a dosáhly ceny 1,586 €/l. Ceny motorové nafty se snížily o 0,003 €/l, tj. o 0,19 %, a dosáhly ceny 1,546 €/l.

Ceny pohonných hmot v České republice zůstaly rovněž relativně stabilní. Ceny benzinu se zvýšily o 0,06 Kč/l, tj. o 0,17 %, a dosáhly ceny 36,52 Kč/l. Ceny motorové nafty rostly o něco rychleji, a to o 0,09 Kč/l, tj. o 0,25 %, a dosáhly ceny 36,05 Kč/l. Vývoj koruny byl relativně stabilní a koruna posílila jen nepatrně, o 0,07 %.

Cena ropy Brent uzavřela minulý týden na 74,74 USD za barel, což je téměř stejná hodnota jako před sedmi dny. V současné době se však obchodují o 2,18 % výše na úrovni 76,37 USD za barel.

V posledních týdnech se cena ropy pohybuje bez výraznějšího trendu, protože trh stále hledá jasnější směr dalšího vývoje. Poslední zprávy neposkytly obchodníkům jasný signál o budoucím vývoji cen.

Na jedné straně přetrvávají problémy s dodávkami - útok ukrajinského dronu poškodil ropovod vedoucí z Ruska do Kazachstánu, což podle výpočtu agentury Reuters způsobilo pokles vývozu do této země o 30-40 %, tedy o zhruba 380 tisíc barelů denně. Na druhé straně se však hovoří o možném obnovení vývozu ropy z Iráku, který by mohl na trh dodávat 300 tisíc barelů denně, a částečně tak tento výpadek kompenzovat.

Kromě faktorů ovlivňujících nabídku se objevují nová rizika na straně poptávky. Navrhovaná cla Donalda Trumpa na dovoz automobilů, polovodičových čipů a léčiv by mohla zpomalit globální hospodářský růst, což by následně negativně ovlivnilo globální spotřebu ropy.

Velkoobchodní ceny pohonných hmot v Rotterdamu zůstaly také stabilní, a to i přes dočasné zvýšení cen benzinu z minulého týdne. To naznačuje, že obchodníci nepřikládali velký význam případnému omezení vývozu benzinu z Ruska.

Výhled pro nadcházející týdny zůstává stabilní, přičemž se neočekávají žádné výrazné změny maloobchodních cen pohonných hmot. Obchodníci mezitím vyčkávají na jasnější vyjádření k celní politice, stejně jako na nadcházející makroekonomické údaje a očekávání související s nadcházející motoristickou sezónou.