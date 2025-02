PayPal očekává růst zisků

PayPal Holdings Inc. předpovídá růst zisku na akcii a zlepšení transakčních marží v nadcházejících letech. Společnost pod vedením nového vedení intenzivně pracuje na zjednodušení své široké nabídky služeb.

Očekávaný růst zisku

Podle úterní prezentace pro investory by měly upravené zisky na akcii vzrůst o nízké desítky procent do roku 2027 a dlouhodobě až o 20 %. Transakční marže, klíčový ukazatel výkonnosti firmy, by mohly v následujících dvou letech narůst o vyšší jednociferná procenta a později překročit i 10 %.

„Rok 2024 jsme označili jako přechodné období a splnili jsme to, co jsme si stanovili,“ uvedl generální ředitel Alex Chriss. „Teď poprvé můžeme nabídnout pohled do budoucnosti.“

Strategická změna a nový směr

PayPal se posouvá od strategie zaměřené na růst příjmů za cenu nízkých nebo nulových marží k udržitelnější ziskovosti. I přesto, že společnost dosahuje pokroku ve zefektivnění svého podnikání, vykazovala volatilitu ve ziscích a zpomalení růstu v oblasti neznačkového zpracování plateb ke konci minulého roku. Akcie PayPalu na tyto zprávy zareagovaly růstem o 3,6 % v ranním obchodování v New Yorku.

Nová platforma PayPal Open

PayPal sjednocuje své služby zaměřené na obchodníky pod jednu platformu nazvanou PayPal Open. Tato nová služba umožní obchodníkům přístup ke všem nabídkám společnosti na jednom místě.

„Vytváříme obchodní platformu, která přináší jedinečné zkušenosti, jaké žádný z našich konkurentů nenabízí,“ uvedl Chriss.

Konkurence a pozice PayPalu

PayPal soutěží s mnoha fintech společnostmi. Stripe Inc. je jeho rivalem v oblasti platebního zpracování, zatímco Block Inc. provozuje oblíbenou platformu pro spotřebitelské platby. Firmy jako Klarna Bank AB a Affirm Holdings Inc. se soustředí na platby ve splátkách, které PayPal také nabízí.

PayPal se však považuje za lídra v oblasti kryptoměn. Společnost umožňuje zákazníkům nakupovat, držet a prodávat digitální měny prostřednictvím svých účtů na PayPal a Venmo. Obchodníci mohou s kryptoměnami pracovat také přímo ze svých podnikových účtů.

„Umožnili jsme stovkám milionů uživatelů a desítkám milionů obchodníků okamžitě utrácet kryptoměny na každodenní nákupy. To je něco, co zatím nikdo jiný nenabízí,“ dodal Chriss.

S těmito strategickými kroky se PayPal snaží upevnit svou pozici na trhu a dlouhodobě zvyšovat svou ziskovost.