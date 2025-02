Plány UBS na zpětný odkup nezvýšily důvěru investorů uprostřed nejistoty ohledně kapitálových pravidel

Akcie UBS Group AG v úterý prudce klesly, protože obavy investorů z nadcházejících kapitálových požadavků zastínily pokrok banky při integraci Credit Suisse. Instituce se sídlem v Curychu oznámila plány na zpětný odkup svých akcií v hodnotě až 3 miliard USD v roce 2025 a vykázala čistý zisk ve výši 770 milionů USD, který byl podpořen dobrými výsledky investičního bankovnictví. Akcie však klesly o více než 6 % a vedly tak mezi evropskými bankami ke ztrátám.

UBS je i nadále na cestě k dokončení integrace Credit Suisse do příštího roku a obnovení výplaty dividend na úroveň před akvizicí. Analytici se však nadále zaměřují na potenciální zvýšení kapitálových požadavků o 25 miliard USD podle revidovaných švýcarských pravidel Too-Big-to-Fail. Ermotti varoval před „přehnanou reakcí“, která by mohla ohrozit konkurenceschopnost UBS.

„Klíčovou obavou investorů je, zda bude UBS schopna přesunout kapitál z jiných subjektů, aby pokryla očekávaný nedostatek podle nových předpisů,“ uvedl Kian Abouhossein ze společnosti JPMorgan Chase & Co. Poznamenal, že zveřejnění repatriace kapitálu ve výši 13 miliard USD ve čtvrtém čtvrtletí obavy UBS zcela nezmírnilo.

UBS plánuje v první polovině roku odkoupit akcie v hodnotě 1 miliardy dolarů a později další 2 miliardy dolarů, čímž by překonala úroveň odkupu v roce 2024. Banka rovněž navrhla zvýšení dividendy na 90 centů na akcii, přičemž v letošním roce plánuje další zvýšení o 10 % v závislosti na vyjasnění regulatorních podmínek.

Obavy z regulace

Ermotti očekává větší jasnost ohledně nových kapitálových pravidel do května, kdy má švýcarská vláda nařízení dokončit. Navrhované nařízení by vyžadovalo, aby UBS držela výrazně více kapitálu vůči svým zahraničním jednotkám, což regulační orgány považují za nezbytné po krachu Credit Suisse v roce 2023. UBS se proti těmto opatřením ohradila s tím, že plné krytí zahraničních dceřiných společností na úrovni mateřské společnosti by bylo nadměrné.

Mezitím jednotka UBS pro správu majetku vykázala slabší příliv klientů, než se očekávalo, a poměr nákladů a výnosů banky se zhoršil na 89 % z 83 % v předchozím čtvrtletí, což ovlivnilo ziskovost.

Výhled trhu a ochota riskovat

UBS zaznamenala zvýšení rizikového apetitu investorů po amerických prezidentských volbách na konci roku 2024, přičemž „konstruktivní“ tržní podmínky budou pokračovat i na začátku roku 2025. Banka však varovala před potenciální volatilitou plynoucí z nejistoty v globálním obchodě, obav z inflace a politiky centrálních bank.

Z výkyvů na trhu profitovali obchodníci a obchodníci, neboť divize investičního bankovnictví UBS vykázala zisk před zdaněním ve výši 479 milionů USD, přičemž tržby vzrostly o 37 %.

Výzvy v oblasti správy majetku a snižování počtu zaměstnanců

Jednotka správy majetku zaznamenala příliv klientů ve výši 17,7 miliardy USD, což bylo pod odhady. UBS si klade za cíl přilákat do roku 2025 nová aktiva v hodnotě 100 miliard USD ročně a realizuje strategie na posílení své přítomnosti na americkém trhu s majetkem, rozšíření pokrytí pro velmi bonitní klienty a investice do technologií.

V souvislosti s integračními snahami provedla UBS ve Švýcarsku významné propouštění a propustila stovky zaměstnanců. Celkové snížení počtu zaměstnanců od akvizice Credit Suisse přesáhlo 10 000.