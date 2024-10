Platina zvyšuje zisky o 1,2 % na nejvyšší deficit za posledních deset let 📈

Platina (PLATINUM) se dnes obchoduje o více než 1,2 % a blíží se 1 000 USD za unci poté, co Světová rada investic pro platinu (WPIC) nedávno učinila nové prognózy pro trh s platinou s odvoláním na data výzkumné firmy Metals Focus. Tyto předpovědi ukazují, že deficit trhu s kovem roste a pravděpodobně bude dvakrát vyšší, než se dříve očekávalo, a vzroste na 1 milion uncí, což je největší deficit za deset let. Takový scénář by znamenal druhý rok po sobě jdoucí tržní deficit. V roce 2023 byl deficit 731 000 uncí. Tentokrát jsou odhady poháněny prognózou poptávky vyšší až o 530 000 uncí, než se očekávalo.

Trh spekuluje, že silná poptávka může být způsobena rostoucím zájmem o investice do drahých kovů, přičemž v Číně získávají na oblibě malé investiční tyčinky. Veřejnost může kovy vnímat jako potenciální zajištění úspor v případě obtížné ekonomické situace.

Předpověď WPIC je, že ETF letos zaznamenají výrazné čisté přílivy, spíše než čisté odlivy, jak se dříve očekávalo. Průmyslová poptávka (s výjimkou automobilového sektoru, který byl revidován mírně směrem dolů) navíc pravděpodobně posílí.

A co víc, když se podíváme hlouběji do zprávy, revidovaná nabídka z recyklace směrem dolů vyrovnala očekávanou vyšší nabídku z těžebního sektoru. Aktuálně se platina stále obchoduje kolem 1000 USD za unci. Sleva z ceny zlata se tedy blíží 1 560 USD. Kancelář pro analýzu komodit německé Commerzbank uvedla, že fundamenty trhu s platinou stále naznačují významný růstový potenciál ze současných úrovní.

PLATINA (D1, H1 interval)

Ceny platiny se dnes obchodují téměř o 1,2 % a přiblížily se 1 000 USD za unci, přičemž v průběhu několika dní získaly téměř 10 %. Sentiment kolem kovu zlepšuje také rostoucí cena zlata a stříbra. Při pohledu na velikost předchozích cenových impulsů (zelené čtverce) by však potenciální korekce ze současných úrovní neměla být překvapivá – ale se silnějšími fundamenty trhu se nemusí ukázat jako hluboká. Průměr EMA50 (oranžová čára) se blíží formaci tzv. „zlatého kříže“ s exponenciálním průměrem EMA200, což by potenciálně naznačovalo možný silnější vzestupný impuls.

Zdroj: xStation5

